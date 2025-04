Tunisie: Gafsa-transport en prévision de la fin des vacances de printemps - Des dessertes supplémentaires programmées

La Société régionale de transport de Gafsa a programmé 20 voyages supplémentaires pour transporter les usagers sur toutes les lignes desservant les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid et Tozeur, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi prochain, à l'occasion de la fin de la fête de l'Aïd al-Fitr et en prévision du retour des étudiants après les vacances de printemps, selon le responsable de la communication de la société Salah Jaïdi.

Dans une déclaration à la TAP, Jaïdi a expliqué que ces dessertes supplémentaires représentent une augmentation de plus de 100 pour cent par rapport à l'offre régulière (14 voyages), et couvriront les villes de Sousse, Monastir, Nabeul et Sfax à partir des stations principales de la société régionale de transport, étant donné que le ministère du Transport a accordé à la société l'autorisation d'effectuer des voyages supplémentaires pour transporter des passagers.

La SRT de Gafsa a inspecté le parc d'autobus et renforcé les ressources humaines et logistiques, notamment les chauffeurs et les superviseurs, afin de garantir la sécurité des voyageurs et de leur assurer des trajets confortables.