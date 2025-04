Tunisie: EY - La digitalisation, un pilier pour le système éducatif

L'éducation, comme tout autre secteur, est sensible au développement de la technologie. Les nouvelles habitudes des utilisateurs, notamment l'utilisation des nouveaux outils de communication et d'internet, rendent l'apport de la technologie indéniable pour les services éducatifs. Les utilisateurs, qu'ils soient parents, élèves, professeurs ou administrateurs, ont tous des besoins d'informations et de données pour améliorer leurs performances respectives. La transformation digitale dans le secteur de l'éducation est donc une nécessité, plus qu'une simple démarche volontaire d'amélioration de la qualité des services d'enseignement. Pour le Cabinet d'audit et de conseil EY, la transformation dans l'éducation est un défi prioritaire.

Le Cabinet d'audit et de conseil mène actuellement une mission en Tunisie, d'accompagnement auprès des ministères de l'Éducation et des Technologies de la Communication sur un programme visant à améliorer l'efficacité, la redevabilité et la convivialité des services éducatifs. Cette mission s'inscrit dans la stratégie « Écoles Numériques » (Plan Stratégique pour l'École Numérique). L'objectif étant d'atteindre une plus grande efficience et une orientation accentuée vers l'apprentissage, permettant la promotion du développement du capital humain.

Le programme du Cabinet EY comprend : la digitalisation des services de scolarité et des processus de gestion des élèves, le développement de la plateforme de digitalisation des examens nationaux, la mise en place d'un business modèle pour une plateforme d'apprentissage numérique et de formation à distance, le développement de contenu numérique d'apprentissage et de formation, la refonte et développement du portail Edunet et son intégration aux plateformes éducatives et au système d'information (SI), la mise en oeuvre des services d'interopérabilité et des services de gestion de l'identité et d'authentification, la conception et mise en oeuvre d'une plateforme décisionnelle et data analytique et la mise en place de la solution intégrée du système d'information éducatif (RH, scolarité, examen, Edunet...).

L'idée principale autour duquel s'articule le programme est de profiter de la digitalisation pour réduire le temps nécessaire à l'organisation, l'administration et la correction des examens éducatifs, afin de publier les résultats plus rapidement. Les processus automatisés minimisent les erreurs humaines, offrent une meilleure sécurité pour les données des examens et réduisent les risques de fraude.

La digitalisation réduit également la nécessité de papier, d'encre et de logistique, ce qui est plus écologique et économique. Les systèmes numériques permettent une analyse plus approfondie des performances des élèves, aident à identifier les tendances, les points forts et les domaines nécessitant des améliorations. Enfin, la digitalisation aide à standardiser les processus d'examen, garantissant que tous les élèves sont évalués de manière équitable et cohérente. En somme, la digitalisation de la gestion des examens nationaux vise à améliorer l'efficacité, la précision, la sécurité et l'accessibilité des processus d'évaluation, tout en réduisant les coûts et l'impact environnemental.

La digitalisation de l'éducation est un levier essentiel pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur. L'intégration des technologies numériques dans les processus éducatifs, permet d'améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité des services offerts. La réussite de cette transformation repose sur la capacité de EY à adapter les outils technologiques aux besoins spécifiques de l'éducation, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données. L'objectif étant de contribuer à la formation d'un capital humain compétent et prêt à relever les défis de demain pour le futur des nouvelles générations.

(d'après communiqué)