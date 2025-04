Tunisie: A l'horizon 2030, 36 millions de m3 d'eau traitées seront réutilisées dans le secteur agricole

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche s'oriente vers l'adoption d'un système de quotas dans le domaine de l'irrigation, notamment dans les zones irriguées situées au niveau des grands barrages pour répondre aux besoins des grandes cultures et des arbres fruitiers, a déclaré mercredi 2 avril 2025 Kamal El Mouadab, responsable de la direction générale du génie rural et de la gestion des ressources hydrauliques au ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Lors de son intervention sur la Radio nationale, El Mouadab a révélé que 76% de l'eau fournie est utilisée pour l'irrigation, précisant que la superficie totale d'irrigation est de 452 000 ha, dont 245 000 ha de zones agricoles publique..

Le responsable a indiqué qu'il n'y a pas de problème pour les superficies agricoles irriguées par l'eau provenant des puits sauf pour le niveau bas, mais le problème demeure au niveau des zones mitoyennes des barrages tels que le barrage de Sidi Salem.

EL Mouadeb a indiqué que d'ici 2024, 22 millions de mètres cubes ont été alloués pour irriguer les grands périmètres d'irrigation, notamment au niveau du barrage de Sidi Salem.

Kamal El Mouadeb a évoqué les solutions adoptées par le ministère dans le domaine de l'irrigation, telles que l'autorisation du forage de puits exceptionnels à l'intérieur des périmètres agricoles irrigués, ainsi que l'adoption du mécanisme de dessalement, en plus de la stratégie de réutilisation des eaux traitées.

Le ministère est en train de préparer le projet Tanit en partenariat avec l'Italie pour recycler l'eau et réutiliser les eaux usées, a-t-il dit.

Il existe 127 stations d'épuration et de traitement des eaux usées qui produisent environ 290 millions de m3 par an qui sont déversés dans la mer, a-t-il dit, notant que le travail et l'objectif sont d'améliorer la qualité de cette eau traitée.

Le programme Tanit vise à réutiliser 36 millions de m3 d'eau traitée d'ici 2030.