Congo-Kinshasa: Comité Permanent de Cadrage Macroéconomique (CPCM), Diversification de l'économie - Guylain Nyembo informé des projections économiques 2025-2029

Le secrétariat technique du Comité Permanent de Cadrage Macroéconomique (CPCM) a présenté jeudi 27 mars au Vice-premier Ministre, Ministre du Plan et de Coordination de l'Aide au Développement, la note synthèse résumant les perspectives économiques 2025-2029 pour la phase de transition économique marquée par la diversification de l'économie congolaise.

C'est donc un document stratégique qui servira de boussole pour l'élaboration de la loi des finances rectificative 2025. Il offre des projections intermédiaires des principaux indicateurs macroéconomiques, en attendant la conclusion des discussions avec le Fonds Monétaire International (FMI) dans le cadre de la première revue du nouvel accord de la Facilité Élargie de Crédit (FEC). Ces échanges devraient permettre de valider, sur la base des réalisations à fin mars, un cadrage macroéconomique consensuel entre la RDC et le FMI.

Un ralentissement de la croissance en 2025, un défi à surmonter

Les prévisions économiques du CPCM indiquent que la croissance du PIB devrait ralentir à 5,1 % en 2025, après une performance estimée à 6,7 % en 2024. Cette décélération est principalement due à un affaiblissement du secteur minier, traditionnel moteur de la croissance congolaise. En effet, la progression du PIB des industries extractives devrait chuter de 12,5 % en 2024 à 7,1 % en 2025, une baisse attribuable à l'absence de nouveaux projets majeurs dans l'exploitation minière.

Les grands projets ayant atteint leur pleine capacité de production, la dynamique de croissance du secteur ne sera pas suffisante pour maintenir le rythme observé ces dernières années. Cette situation met en évidence la nécessité d'accélérer la diversification économique pour réduire la dépendance de la RDC aux ressources minières. Entre 2026 et 2029, la croissance économique globale devrait poursuivre un rythme moyen de 4,9 %, traduisant une phase de consolidation et d'ajustement structurel.

Un secteur hors mines en plein essor : un moteur de résilience

Face à la baisse d'intensité du secteur minier, le PIB hors mines affiche des signes de résilience et de dynamisme, enregistrant une croissance de 3,8 % en 2025, contre 3,1 % en 2024. Cette performance repose sur plusieurs secteurs clés de l'économie congolaise : Le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP) : en hausse à 5,2 % en 2025 contre 4,9 % en 2024, sous l'impulsion des investissements dans les infrastructures.

La diversification économique en marche : les nouveaux piliers de la croissance

L'évolution favorable du PIB hors mines s'inscrit dans une stratégie de diversification économique promue par les autorités congolaises. Cette orientation vise à réduire la dépendance aux industries extractives et à bâtir une économie plus équilibrée et résiliente. Trois secteurs apparaissent comme les nouveaux piliers de cette transformation : Le BTP et les infrastructures. La construction et les travaux publics bénéficient d'un afflux d'investissements, tant publics que privés, dans des projets structurants tels que les routes, les logements sociaux et les infrastructures énergétiques. L'objectif est de stimuler la connectivité et de faciliter le développement des autres secteurs économiques.

Le secteur de l'énergie : un levier d'industrialisation

Avec une augmentation prévue de l'offre en électricité, la modernisation du réseau énergétique est essentielle pour accompagner la montée en puissance de l'industrialisation et des services. L'amélioration de l'accès à l'électricité est un facteur clé pour dynamiser la productivité des entreprises et attirer de nouveaux investissements.

Le numérique et les services marchands : un potentiel de croissance exponentiel

L'essor des télécommunications et du e-commerce offre des opportunités considérables pour la diversification économique. La digitalisation croissante des services et la forte demande en solutions numériques stimulent la transformation des modèles économiques, avec un impact positif sur l'ensemble des secteurs.

Perspectives et enjeux pour une croissance durable

En RDC, l'année 2025 marquera cette transition économique tant attendue. Les prévisions mettent en évidence la nécessité de renforcer les investissements dans les secteurs stratégiques pour soutenir une croissance durable. L'avenir économique de la RDC dépendra de sa capacité à maintenir un cadre macroéconomique stable, à favoriser les investissements productifs et à accélérer les réformes structurelles.

La diversification amorcée doit être consolidée à travers des politiques économiques adaptées et un engagement fort en faveur du développement des infrastructures et de nouvelles technologies.