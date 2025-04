Congo-Kinshasa: Appel à la mobilisation populaire depuis Mbandaka, Jacques Djoli - ' Nous devons faire échec à toute forme d'envahissement de notre pays'

A son tour, il est allé loin, sur ses terres, au niveau de l'Equateur, pour passer le message de sensibilisation à l'éveil patriotique et à la cohésion nationale. Face à l'agression que subit la RDC, dans sa partie Est, de la part de l'armée rwandaise, il a mobilisé la population contre tout plan d'occupation étrangère du territoire congolais, insistant sur un soutien total au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux Forces de défense engagées à tenir le front. Jacques Djoli Eseng'ekeli, Rapporteur de l'Assemblée nationale, s'est acquitté de ce devoir citoyen, le week-end dernier, lors d'un méga meeting tenu à Mbandaka.

Tenez ! C'est à 10 h15', heure locale, que l'avion transportant le Rapporteur de la Chambre basse du Parlement et sa délégation a atterri à l'aéroport du chef-lieu de la province de l'Equateur, où il a été accueilli par le Vice-Gouverneur de la ville, représentant le Gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, empêché, les Ministres Provinciaux, les Conseillers Communaux, ainsi que les Cadres et Militants des partis politiques les Bâtisseurs du Congo et AREP. Au sortir de l'aéroport de Mbandaka, une foule en euphorie l'attendait pour lui témoigner son attachement indéfectible.

De l'aéroport, l'élu de la Tshuapa a préféré communier avec sa base, effectuant une marche à pied sur un trajet de plus de 4 Km, en passant par les avenues Mobutu, Yasanyama, Itela et Bonsomi. Puis, la caravane motorisée l'a conduit jusqu'à la place mythique du Parc Joseph Kabila, lieu où l'Elu de la Tshuapa a tenu son meeting de vérité sur l'agression de la RDC par l'Armée rwandaise et ses supplétifs du M23/AFC, et son appel au soutien du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Commandant suprême des FARDC -Forces Armées de la République démocratique du Congo.

Il sied de souligner que le discours de l'élu de la Tshuapa était axé sur quatre (4) questions, à savoir : la sécurité, le développement de l'Equateur, la protection de l'environnement au niveau local et la redynamisation du parti politique les Bâtisseurs du Congo, BC en sigle.

Notez qu'un accent particulier a été mis sur la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC.

« En 2023, nous avons nous-mêmes élu Félix Tshisekedi comme Président de la République, avec un mandat de cinq ans. Mais, notre voisin, le Rwanda, ne veut pas nous laisser tranquille avec son idée hégémonique. D'où, nous devons faire échec à toute forme d'envahissement de notre pays », a déclaré le Professeur Jacques Djoli Eseng'ekeli lors du meeting.

L'occasion faisant le larron, le Professeur Jacques Djoli a promis à la population de Mbandaka de revenir au mois de juin, pour procéder à l'installation officielle des membres devant diriger Les Bâtisseurs du Congo dans la province de l'Equateur.