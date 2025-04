Congo-Kinshasa: Pacte social pour la paix et bien vivre ensemble - La CENCO et l'ECC mettent le cap sur Washington après Bruxelles

Les évêques des églises catholique et protestante de la République démocratique du Congo, regroupées sous la plateforme « Pacte social pour la paix », intensifient leur plaidoyer pour une paix durable dans l'Est du pays. Après plusieurs semaines d'efforts diplomatiques, leurs représentants ont entamé une tournée aux États-Unis, où ils comptent mobiliser les acteurs politiques et internationaux en faveur d'une solution concrète à la crise sécuritaire qui ravage l'Est de la RDC tel que renseignent nos confrères de Voice of Congo.

À la tête de cette délégation, on retrouve des membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC) notamment les seigneurs Floribert Muteba et Donatien Nshole ainsi que les évêques Bokundoa et Eric Nsenga.

Arrivés ce week-end à Washington, ces leaders religieux prévoient de se rendre également à New York, où ils multiplieront les rencontres stratégiques avec des décideurs politiques, des organisations internationales et des membres influents de la société civile.

L'objectif de cette mission est clair : obtenir un engagement fort des partenaires internationaux pour soutenir une solution durable à la crise de l'Est, où des groupes armés continuent de semer le chaos et la désolation.

Face à l'ampleur des violences, les évêques congolais insistent sur la nécessité d'une approche globale et inclusive, impliquant toutes les parties prenantes du conflit.

Dans leurs échanges avec les autorités américaines et les institutions internationales, les représentants de la CENCO et de l'ECC comptent sensibiliser sur l'urgence de la situation et obtenir des engagements concrets pour mettre fin aux violences et rétablir une paix durable.