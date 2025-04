Congo-Kinshasa: Plus de 250 élèves finalistes et pré-finalistes de l'Institut Notre-Dame de Fatima, ex ITS-Gombe sensibilisés sur les Droits des femmes et leur responsabilité

Dans le cadre de la clôture du mois de mars, dédié à la femme, l'Association des anciens élèves de l'Institut Notre-Dame de Fatima, ex-Its-Gombe (ANINODF) a organisé, le samedi 29 mars 2025, une conférence-débat à l'attention de plus de 250 élèves finalistes et pré-finalistes de cette école. Un panel de quatre femmes, toutes membres de l'ANINODF, dont une ancienne du Lycée Bosangani, Madame Grâce Shako Kibushi, un Médecin, Docteur Bushiri de l'Ong Univers Santé Plus et Monsieur Charles Freddy Tshivueta Mushindikayi, Conseiller pédagogique de l'établissement ont développés des thèmes variés, appelant ces élèves à prendre conscience de leur responsabilité.

Dans son intervention, Madame Brigitte Sharadi Mukonkole, Vice-présidente à la Confédération syndicale du Congo/Genre, économie informelle et développement durable s'est penchée sur les questions des violences basées sur le genre. Elle a souligné que cette problématique reste d'actualité dans les milieux scolaires et professionnels. Pour elle, la violence basée sur le genre dans les milieux scolaires est un fléau auquel il est urgent de faire face, car il constitue un obstacle majeur à l'épanouissement des jeunes filles et à leur accès à une éducation de qualité.

Ensuite, Mme Mukonkole a mis en exergue le rôle fondamental du mois de mars, dédié à la promotion des droits des femmes, pour sensibiliser la société Congolaise sur les injustices subies par les femmes au quotidien. Elle a insisté sur la nécessité de transformer les engagements en actions concrètes, en appelant le législateur à mettre en oeuvre des politiques efficaces pour protéger les femmes et les filles contre toutes formes de violences, en inscrivant la Ratification de la Convention 190 de l'OIT relative à l'élimination de violences au travail, à l'ordre du jour de la Session Parlementaire en cours. Poursuivant sa rhétorique, la Vice-présidente a exprimé l'espoir que les Députés traitent cette question en priorité durant la session parlementaire en cours.

L'événement a également vu la participation de nombreuses personnalités dont Charles Freddy Tshivueta Mushindikayi, Conseiller pédagogique de l'établissement, qui a insisté sur l'importance du rôle des anciens élèves dans l'éducation des jeunes générations. Il a appelé à un changement de mentalité en faveur des filles et des femmes et a rappelé que l'école doit être un lieu sûr, exempt de toute forme de violence. Il a encouragé les jeunes à prendre exemple sur leurs aînés et à s'engager dans la transmission des valeurs de solidarité et de respect.

Le Docteur Dellbris Rigadume de l'Hôpital Général de référence de Kintambo, quant à elle, a fait savoir que l'éducation des filles et l'encadrement des jeunes générations sont essentiels pour préparer les futurs acteurs du progrès en République Démocratique du Congo.

Elle a, en outre, partagé des témoignages inspirants les futures générations sur l'importance de l'éducation pour préserver la dignité des femmes et des jeunes filles. Aussi, elle a souligné que la compétence et l'investissement dans la connaissance sont des atouts indispensables pour accéder aux postes de décision et pour participer pleinement au développement de la société.

Bien avant, le Président de cette Association des Anciens élèves de l'Institut Notre-Dame de Fatima, ex-Its-Gombe, Heustache Namunanika Kamira a souligné l'importance de la mobilisation collective pour offrir des formations aux jeunes, abordant des sujets cruciaux comme les droits humains, la violence faite aux femmes, et l'usage responsable des réseaux sociaux.

Il a souligné que l'éducation des filles et l'encadrement des jeunes générations sont essentiels pour préparer les futurs acteurs du progrès en République Démocratique du Congo.