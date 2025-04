Congo-Kinshasa: Les rôles de la tradition culturelle pour la promotion des droits des femmes

Les rôles que joue la tradition culturelle dans la promotion de droits des femmes a été au centre d'une conférence organisée, à l'université Omnia omnibus situé à Kasa-Vubu, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. "Nous avons montré les rôles du côté positif de la tradition culturelle qui reconnaissait la femme comme étant sacrée et cela avec toute les valeurs incluses", a déclaré Tsisuaka Péguy responsable de la structure organisatrice.

"Est aussi montré le côté négatif de la tradition, qui bafouait le droit de la femme, elle ne permettait pas à ce que la femme vive ses droits, elle empêchait le développement de la femme. Nous avons aussi fait un rappelle aux congolais de connaître leurs droits, au final nous voulons voir un congolais capable de s'identifier par rapport à sa tradition", a- t-il ajouté.

Sans la tradition c'est la mort d'une culture, car un peuple qui perd sa culture est un peuple appelé à disparaitre, les congolais doivent redorer l'image de leurs cultures pour qu'ils ne fassent pas partir aux cultures avortés.

La responsabilité de la jeune fille sur la préservation de la culture

Les jeunes filles congolaises sont des responsables de sauvegarde et de veiller sur la culture congolaise en particulier et africaine en général. Il faut qu'elles aient le souci d'être des responsables et les gardiennes de la culture

"J'ai démontré comment cette femme qui est éduquer comme nous disons souvent. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation", a enrichi Me Varlette Mampasi coordonnatrice de educonnect". Pour Me Mampasi cette femme était la gardienne de la société, de la famille voire même, c'était à elle de transmettre les bonnes valeurs. "Si aujourd'hui nous connaissons beaucoup des choses, c'est parce que nos mères nous avaient transmis une éducation vraie et des valeurs liées à notre culture.

Mais, les jeunes filles sont face à la mondialisation, face à certaines choses qui font en sorte qu'elle perdent leur identité culturelle, raison pour laquelle nous sommes revenus sur les valeurs en terme de l'habillement, de coiffure, de cuisine et linguistique mettant l'accent sur la jeune en illustrant de Cabelo, de montre qui représente un danger pour notre santé".

Les filles sont invitées à valoriser la culture africaine, cela est aussi une façon de promouvoir l'entrepreneuriat en citant l'exemple des filles qui se mettent dans la création des sacs en pagne. La jeune fille est appelée à être une conservatrice culturelle dans tous les secteurs.

La religion, un vecteur de menace pour la culture congolaise

Les patrimoines culturels, matériels et immatériels, ce sont des expressions, des espaces culturels et certaines religions sont devenues un vrai vecteur de menace de la tradition culturelle congolaise.

"Aujourd'hui dans nos maisons nous n'avons plus d'objets culturels car la religion veut nous éloigner de cette culture, l'échange a été nécessaire pour éclairer l'entendement de la jeune fille", a expliqué Varlette mampasi. Plusieurs étudiants des différentes filières de l'université Omnia omnibus étaient présents pour apprendre plus sur la culture et la tradition congolaise dans cette conférence organisée par likita nyuelle en collaboration avec mwasi uzur'art et cerise production.

JD