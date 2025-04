Congo-Kinshasa: Lancement du Poster du Domaine Forestier 2024 et du Portail SNSF - Eve Bazaïba adopte des outils innovants pour la protection des forêts

Un évènement majeur vient de marquer la gouvernance forestière en République Démocratique du Congo. La Ministre d'Etat en charge de l'Environnement et du Développement Durable, Eve Bazaïba Masudi, a procédé, jeudi 27 mars 2025, au lancement officiel du Poster du Domaine Forestier 2024 et du Portail Système National de Surveillance des Forêts (SNSF). Cette initiative, qui rassemble les experts, partenaires techniques et financiers, ainsi que les institutions publiques et privées, constitue une avancée stratégique pour renforcer la gestion des ressources forestières du pays.

Dans son allocution, la Ministre d'Etat Eve Bazaïba a souligné que ce double lancement n'est que le début d'un processus visant des réformes plus profondes dans la gouvernance forestière. Le Poster du Domaine Forestier 2024 propose une cartographie détaillée et actualisée des forêts congolaises, tandis que le portail SNSF permettra une surveillance en temps réel de l'évolution du couvert forestier.

Ces outils, fruit d'un travail collaboratif entre les parties prenantes, visent à améliorer la prise de décision en matière d'aménagement du territoire, de conservation et d'exploitation durable des ressources naturelles.

Dora Masumbuko, Directrice-pays du World Resources Institute (WRI), a rappelé l'engagement de son organisation aux côtés de la RDC depuis 2006 pour promouvoir une gouvernance forestière plus efficace. Selon elle, ces nouveaux outils marquent une avancée capitale en faveur de la transparence dans l'exploitation des forêts et positionnent la RDC comme un modèle régional en matière de préservation des ressources naturelles.

Le portail SNSF est conçu pour fournir des données géospatiales actualisées et accessibles à tous les acteurs concernés. Il permettra notamment : un suivi régulier du couvert forestier grâce à des technologies modernes, une gestion intégrée des forêts avec des informations en temps réel, et une meilleure planification territoriale pour répondre aux besoins des générations présentes et futures.

Le Poster du Domaine Forestier, quant à lui, se veut un outil clé pour sensibiliser sur la richesse des ressources forestières de la RDC et sur la nécessité de les protéger.

Avec cette initiative, la République Démocratique du Congo réaffirme son rôle crucial dans la conservation des forêts du Bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Ce territoire abrite une biodiversité exceptionnelle et joue un rôle vital dans la régulation climatique mondiale. La mise en place du portail SNSF et la publication du Poster Forestier illustrent l'engagement du gouvernement congolais en faveur d'une gestion responsable, un pilier essentiel pour le développement durable.

La cérémonie s'est clôturée par la remise officielle de la cartographie actualisée du domaine forestier à la Ministre d'Etat Eve Bazaïba. Ce geste symbolique incarne l'implication du gouvernement, des partenaires internationaux et des acteurs locaux dans la protection et la gestion des ressources naturelles.

Alors que les défis environnementaux se multiplient à l'échelle mondiale, cette avancée démontre que la RDC est déterminée à agir de manière proactive pour sauvegarder ses précieuses ressources forestières. Une étape qui résonne comme un appel à une coopération renforcée entre les Nations et les institutions internationales pour la préservation de la planète.