Congo-Kinshasa: La population civile congolaise face aux enjeux de la guerre dans l'est du pays

Écrivain, expert consultant en projets de paix et développement et coordinateur de la dynamique de société civile pour le développement durable, DSCDD en sigle. Sise à Uvira/RDC.

Avant notre réflexion, nous rendons hommage aux militaires de la FARDC et aux WAZALENDO abattus aux fronts, que leurs âmes nous guider dans ce combat contre la balkanisation psychologique, économique et géo-administrative de la RDC.

C'est horrible de voir qu'un grand nombre des hommes dits d'État en RDC rester neutre face à la guerre d'occupation et par procuration dans l'Est du pays, malheureusement dans ces 3 mois nous comptons plus de 12 milles personnes mortes depuis la prise de la ville de Goma et de Bukavu, cependant, nous assistons à des théâtres de la famille politique de la majorité et de l'opposition, mais sans être consciente de la situation préoccupante et inhumaine de la RDC, de l'autre côté, une grande partie des hommes au pouvoir sont en train d'espérer aux miracles de l'Union Européenne, du gouvernement Américain, de la SADC et d'autres putschistes internationaux, mais sans être à la hauteur de leur responsabilité républicaine.

C'est aujourd'hui ou jamais que la population civile congolaise doit prendre conscience de la faillite globalisante de l'État Congo et de l'urgence pour la nouvelle indépendance politique, économique et sécuritaire de la RDC, en vue de booster la souveraineté concrète de cette nation de Kimpa Vita, de Simon Kimbangu, Lumumba et Mgr Joseph Malula.

La guerre chronique et meurtrière à l'Est de la RDC nécessite des analyses complexes et multidisciplinaires (avoir une compréhension dans les domaines divers et à tous les niveaux).

Nous rappelons aux fanatiques aveugles du pouvoir en place que sans la maîtrise des vrais enjeux internationaux, nationaux et locaux de la guerre chronique dans l'Est du Congo, c'est difficile de trouver des alternatives.

Voilà les rôles des intellectuels dignes, des chercheurs professionnels, des analystes avérés, des organisations de la société civile et sociétés savantes congolaises, pour aider le gouvernement en place à avoir des outils clés pour comprendre les vrais enjeux de la guerre et les solutions durables à appliquées.

Pour y parvenir, les intellectuels congolais dans les domaines confondus, doivent être debout, patriotes et arriver à s'organiser autrement pour sauver cette nation en dérive.

La jeunesse et les femmes leaders du pays ont un grand rôle à jouer car la classe politique congolaise a déjà démontré ses limites et ses lacunes notoires dans cette guerre à répétition malgré les tentatives des solutions et plusieurs missions officielles à l'étranger mais sans rendement escompte.

C'est à la population civile congolaise, de prendre un temps de réflexion profonde pour s'organiser dans des villes et provinces, en cherchant des moyens en vue de soutenir positivement le gouvernement congolais et les combattants au front, car ce pays est tellement en panne et cela nécessite des actions en grande envergure pour déloger l'ennemi sur le plan médiatique, intellectuel, sociopolitique, diplomatique et économique.

La population civile doit être au courant des causes et conséquences géopolitiques, diplomatiques et économiques de cette guerre car le Rwanda, l'Ouganda et ses alliés, profiter de la naïveté et de l'ignorance des plusieurs congolais et surtout de la complicité de la majorité des opérateurs économiques congolais, des certains officiers militaires et politiciens congolais.

Voilà pourquoi le patriotisme sécuritaire, médiatique, économique et politique est nécessaire en vue de refonder l'État congolais et arriver à la restauration de la paix et de la bonne gouvernance en RDC au niveau local et national.

Nous devons tous s'investir et travailler en synergie d'actions, les écoles, universités, société civile, FEC, politiciens, artistes, hommes d'affaires, femmes leaders, journalistes, militaires et Wazalendo, agents de l'État, tous prenons conscience de désarrois de ce pays en vue de participer activement et stratégiquement à la reconstruction et le développement sécuritaire, politique et économique de la RDC, en commençant avec des actions réalistes et à impact durable dans nos quartiers, communes, territoires, villes, provinces, au pays et à la diaspora.