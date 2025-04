Afrique: L'UA dévoile sa stratégie pour éradiquer les maladies sur le continent d'ici 2030

À l'horizon 2030, l'Union africaine (UA) s'engage dans une révolution sanitaire pour sauver des millions de vies à travers le continent. En mettant en place une feuille de route ambitieuse, l’organisme continental aspire à éliminer les grandes menaces sanitaires telles que le VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales négligées, tout en renforçant la couverture sanitaire universelle.

Il s’agit là d’un projet qui va au-delà des simples objectifs médicaux, et vise à établir des systèmes de santé résilients et durables grâce à des partenariats solides et à un financement innovant.

Cette initiative ambitieuse de l’UA vise non seulement à mettre fin aux menaces sanitaires, mais aussi à améliorer les infrastructures de santé, renforcer les systèmes de santé primaires et garantir un accès équitable aux soins, notamment pour les populations les plus vulnérables. Les décisions de ce plan directif mettent l'accent sur une approche multisectorielle et collaborative pour atteindre ces objectifs, en s’appuyant sur des mécanismes de financements novateurs et sur la solidarité mondiale.

Il faut surtout dire que ce projet s'inscrit dans la vision de l’Agenda 2063, qui prône une Afrique prospère et en bonne santé, portée par ses populations, et en particulier ses femmes et ses jeunes. Le Plan d’action de l’UA pour 2030 repose sur un engagement clair, il précise que « chaque État membre doit allouer 15 % de son budget national à la santé. » Une décision qui découle de la Déclaration d'Abuja de 2001, qui visait à réduire la dépendance du financement extérieur pour le secteur de la santé.

En 2023, l’UA a réaffirmé cet engagement lors de la réunion de haut niveau sur le financement de la santé, soulignant l'importance d'une autonomie financière pour garantir la pérennité des efforts sanitaires. Cependant, la feuille de route ne se contente pas de s’attaquer aux maladies transmissibles. Elle fait également face aux défis croissants des maladies non transmissibles, des troubles de la santé mentale et des impacts du changement climatique sur la santé publique.

En 2023, près de 26,1 millions de personnes vivaient avec le VIH en Afrique, avec une concentration particulièrement élevée en Afrique de l’Est et australe. L’UA entend utiliser cette feuille de route pour réduire considérablement ce nombre tout en mettant en œuvre des stratégies durables de lutte contre le VIH et d’autres maladies émergentes. Le plan s’appuie sur des instruments politiques existants, tels que la Stratégie africaine de santé 2016-2030 , le Cadre continental pour éliminer le paludisme d'ici 2030, et les engagements mondiaux en matière de santé.

Avec l'appui de la communauté internationale et des mécanismes internes de financement, l’UA espère bâtir un continent où les défis sanitaires sont surmontés grâce à des systèmes de santé résilients et inclusifs. Cette feuille de route vient donc représenter un pas décisif vers un avenir où la santé publique ne sera plus un fardeau pour l'Afrique, mais un catalyseur de développement durable et d'inclusion sociale.