Gabon: Présidentielle 2025 - Zenaba Nginga Chaning enflamme Lambaréné avec un message d'espoir

Lambaréné a vibré ce jour au rythme du meeting de la candidate à la présidentielle, Zenaba Nginga Chaning. Accueillie par une foule nombreuse et enthousiaste, la candidate a porté un message fort : celui d'un Gabon de tous les possibles, où la souffrance des jeunes, des parents et de l'ensemble des citoyens doit cesser.

Dans son discours, Zenaba Nginga Chaning a exprimé sa révolte face aux difficultés rencontrées par la jeunesse gabonaise. « Le temps de la souffrance est révolu ! », a-t-elle martelé devant une population acquise à sa cause. Pour elle, il est urgent d'écouter et de répondre aux attentes de cette jeunesse qui aspire à un avenir meilleur, à des opportunités et à une place centrale dans le développement du pays.

S'adressant également aux parents, la candidate a rendu hommage aux mères et aux pères gabonais, ces « piliers de nos familles », qui se battent chaque jour pour offrir un avenir à leurs enfants. Elle les a exhortés à se mobiliser pour faire « le bon choix » lors du scrutin à venir.

Le meeting de Lambaréné a confirmé l'adhésion de nombreux citoyens au projet porté par Zenaba Nginga Chaning. La foule rassemblée a répondu avec ferveur à son appel, affichant une détermination sans faille à soutenir une candidature qui incarne, selon eux, l'espoir et le renouveau.

À quelques semaines du scrutin, cette étape marque un tournant dans la campagne de la candidate, qui continue à rallier de plus en plus de Gabonais à sa vision. À Lambaréné, la population a dit OUI à Mme Gninga, un signe fort pour la suite de cette course électorale.