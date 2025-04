Nigeria: La startup nigériane Sabi quitte d'autres secteurs pour se concentrer sur les matières premières

TLDR

La startup Sabi, soutenue par Norrsken22, s'est recentrée sur les matières premières, abandonnant d'autres secteurs pour se concentrer sur les chaînes d'approvisionnement minérales et agricoles grâce à sa plateforme TRACE. Lancée en 2021, la startup nigériane a d'abord servi le secteur informel de la vente au détail de biens de consommation courante. Elle opère désormais sur trois marchés verticaux : Les produits de grande consommation via Market, et les matières premières minérales et agricoles via TRACE.

TRACE comble les lacunes de longue date de la chaîne d'approvisionnement en Afrique en permettant aux fournisseurs de répertorier leurs stocks, d'accéder à des services d'essai et de retracer l'origine des produits de base. Les minéraux traités jusqu'à présent comprennent le lithium, l'étain, le cuivre et le béryllium, provenant du Nigeria, de la Zambie, du Zimbabwe et de la Tanzanie.

TRACE intègre Flare, un système de passeport alimenté par la blockchain, pour suivre les données ESG et les spécifications de qualité de la source à l'acheteur. Depuis son lancement, il a facilité plus de 50 000 tonnes d'exportations vers des off-takers aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à Singapour et en Asie. Le pivot de Sabi intervient alors que l'approvisionnement éthique fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux au niveau mondial. Son infrastructure aide les petits et moyens fournisseurs africains à respecter les normes mondiales de qualité et de conformité.

Le lancement de TRACE par Sabi s'inscrit dans le cadre d'une pression mondiale croissante sur la traçabilité et la conformité des minerais. Cette initiative intervient alors que des entreprises telles qu'Apple sont confrontées à des poursuites judiciaires concernant les "minerais de sang" provenant d'Afrique. En 2024, la RDC a intenté une action en justice contre les filiales d'Apple au motif qu'elles se seraient approvisionnées en minerais extraits illégalement.

Apple a suspendu ses approvisionnements dans la région, invoquant les limites de la diligence raisonnable. Cette attention mondiale souligne la nécessité de normes ESG claires et d'une traçabilité de l'approvisionnement en minerais essentiels. L'Afrique détient environ 30 % des réserves minérales connues dans le monde, mais ne dispose pas d'infrastructures permettant des exportations cohérentes et vérifiables à grande échelle.

Le projet TRACE de Sabi vise à combler cette lacune. En intégrant les petites et moyennes exploitations minières et en leur fournissant des outils pour répondre aux normes internationales, la startup aide à débloquer les marchés mondiaux pour les fournisseurs africains. Le modèle de TRACE pourrait influencer le fonctionnement des chaînes de valeur minières en Afrique, où l'exploitation minière informelle domine. L'avenir du secteur dépend de la mise en place de chaînes d'approvisionnement transparentes et technologiques qui répondent aux exigences mondiales croissantes en matière de conformité.