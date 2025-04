Afrique de l'Ouest: L'inflation dans l'UEMOA reste dans la fourchette cible pour le quatrième mois consécutif

TLDR

L'inflation dans la zone UEMOA s'est maintenue à 2,1 % en glissement annuel en février 2025, marquant le quatrième mois consécutif à l'intérieur de la fourchette cible de 1-3 % de la BCEAO. L'inflation de base est restée stable à 1,3 %, reflétant la stabilité des fondamentaux économiques dans la région. Les politiques monétaires et fiscales régionales ont permis de maîtriser l'inflation globale, bien que les autorités préviennent que des facteurs externes tels que la volatilité des prix des matières premières pourraient menacer la stabilité.

La baisse des prix des denrées alimentaires a été à l'origine du ralentissement de l'inflation, la contribution des denrées alimentaires passant de 2,2 points de pourcentage en janvier à 1,7 en février. Les bonnes saisons agricoles et les politiques gouvernementales de stabilisation des prix ont contribué à cette amélioration.

Les performances des pays varient considérablement. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont enregistré de fortes baisses, respectivement de 0,6 % et 0,7 %. Le Niger (3,6 %), le Bénin (0,1 %) et le Togo (2,1 %) ont également enregistré des améliorations. Cependant, le Mali (8,3 %), la Guinée-Bissau (5,8 %) et le Burkina Faso (2,3 %) ont été confrontés à une hausse de l'inflation, avec des taux augmentant respectivement de 0,7, 0,4 et 0,8 point de pourcentage. Ces augmentations sont dues à des chocs d'approvisionnement, à l'instabilité politique et aux pressions exercées par les coûts de transport.

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) comprend huit pays partageant la monnaie du franc CFA, rattachée à l'euro. La banque centrale (BCEAO) maintient une politique monétaire unifiée à travers ces diverses économies. Le secteur bancaire de la région, y compris la BICICI, membre de l'indice BRVM 30 récemment retiré, bénéficie de cette stabilité des prix. La baisse de l'inflation renforce les rendements réels des actifs financiers et améliore la qualité des portefeuilles de prêts en réduisant le stress des emprunteurs.

Les transitions politiques récentes dans plusieurs pays membres ont mis à l'épreuve la résilience de l'union monétaire. Malgré les problèmes de sécurité dans la région du Sahel qui affectent le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la zone monétaire a maintenu une stabilité macroéconomique relative par rapport aux pays voisins qui ne font pas partie de l'UEMOA.