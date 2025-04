Ile Maurice: Augmentation continue du nombre de véhicules

Alors que les routes de Maurice sont de plus en plus congestionnées, causant des pertes économiques considérables, le nombre de véhicules sur notre petite île continue d'augmenter. À la fin décembre 2024, le pays comptabilisait 710 605 véhicules, dont 24 717 étaient neufs.

Les chiffres dévoilés par Statistics Mauritius dans son édition du jeudi 27 mars du Road Transport and Road Traffic Accident 2024 indiquent une hausse de 62,4 % dans l'achat de véhicules neufs à la fin de 2024. Sur un total de 39 585 véhicules enregistrés, 24 717 étaient neufs.

En outre, 11 198 véhicules étaient d'occasion et importés, soit 28,3 %, et 3 670 étaient des véhicules réenregistrés, soit 9,3 %. Les statistiques indiquent également une hausse de 5,1 % du nombre de véhicules entre décembre 2023 et décembre 2024, soit une augmentation nette de 34 164 véhicules par rapport aux 676 441 véhicules enregistrés fin 2023. Durant la même période, 5 421 véhicules ont été retirés de la circulation, ce qui a contribué à cette hausse.

À la fin de décembre 2024, le parc se composait de 55,9 % de voitures, de pickup à double cabine et de véhicules à usage mixte, soit 397 266 véhicules, et de 35,1 % de motocyclettes et auto-cycles, soit 249 451 véhicules. Les 9 % restants comprenaient des fourgonnettes (31 595), des camions et des poids lourds (19 728), des bus (3 308) et d'autres véhicules (9 257).

Le nombre de voitures, de pick-up à double cabine et de véhicules à usage mixte s'élevait à 397 266 à la fin de décembre 2024, soit une hausse de 6,8 % par rapport aux 371 866 enregistrés à la fin décembre 2023. Cette augmentation résulte de l'enregistrement de 28 336 véhicules de ce type. Cette hausse a été partiellement compensée par le retrait de 2 936 véhicules de la circulation.

À la fin de décembre 2024, 23,9 % des véhicules avaient moins de cinq ans, 21,5 % étaient âgés de cinq à neuf ans et 54,6 % avaient dix ans ou plus, soit la répartition par âge des voitures, des pick-up et des véhicules à usage mixte.

À la même période, le pays comptait 3 308 autobus enregistrés. En 2024, 80 nouveaux autobus ont été enregistrés, deux ont été importés d'occasion, un a été réenregistré et aucun autobus n'a été retiré de la circulation, ce qui a entraîné une augmentation de 83 autobus. L'engouement pour les motocyclettes et les mobylettes est très palpable, avec une hausse de 6 843 de ces véhicules, représentant ainsi une augmentation de 2,8 %. À la fin décembre 2024, le pays comptait 249 451 motocyclettes et mobylettes contre 242 608 à la fin de 2023.

Évolution du parc automobile depuis 2015

À la fin de décembre 2023, le pays comptait 311 917 voitures. Selon les chiffres de Statistics Mauritius, le nombre de voitures n'a cessé d'augmenter depuis 2015. En effet, les chiffres ont doublé, passant de 188 299 voitures en 2015 pour atteindre 264 120 en 2020 et 335 398 en 2024. De ce total, 13 717 étaient des voitures neuves et 10 533 des voitures de seconde main.

Une croissance exponentielle est également notée pour les motocyclettes, dont le nombre est passé de 77 603 en 2015 à 122 279 en 2024. En revanche, pour les mobylettes, la hausse n'est pas aussi marquée. Leur nombre est passé de 11 085 en 2015 à 127 172 en 2024.