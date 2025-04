Ile Maurice: Chute de l'emploi dans les entreprises orientées vers l'exportation

La pénurie de main-d'oeuvre à Maurice se confirme dans les dernières statistiques sur les entreprises orientées vers l'exportation. Au quatrième trimestre de 2024, le nombre de Mauriciens et d'étrangers a chuté. Les femmes sont particulièrement affectées.

Comparant le troisième trimestre de 2024 à celui du quatrième, une baisse de 798 personnes, soit 2,5 %, a été observée durant cette période. Le nombre de travailleurs dans ce secteur est passé de 32 204 à 31 406. Face à une baisse de 230 hommes qui ne sont plus dans ce secteur, où le nombre est passé de 17 873 à 17 643, la situation est encore plus difficile chez les femmes. En seulement un trimestre, 568 femmes ont été réduites, passant de 14 331 au troisième trimestre de 2024 à 13 763 au quatrième trimestre de la même année.

Selon le rapport, le nombre de Mauriciens employés dans ce secteur a diminué de 2,7 %, soit un total de 466 personnes, dont 14 hommes et 452 femmes, passant de 17 530 à 17 064. Parallèlement, le nombre de travailleurs étrangers a baissé de 2,3 %, soit une diminution de 332 personnes, dont 216 hommes et 116 femmes, passant de 14 674 fin septembre 2024 à 14 342 fin décembre 2024. Les pertes d'emplois sont largement dues à la rationalisation des effectifs dans certaines entreprises existantes.

De décembre 2023 à décembre 2024, l'emploi total dans ce secteur a diminué de 1 887, soit 5,7 %, passant de 33 293 à 31 406. Le nombre de travailleurs mauriciens a diminué de 1 484, dont 439 hommes et 1 045 femmes. L'emploi des travailleurs étrangers a diminué de 403, dont 308 hommes et 95 femmes. La main-d'oeuvre chute dans plusieurs secteurs d'exportation à Maurice. Au total, 31 406 personnes étaient employées en décembre 2024 contre 33 293 en décembre 2023. Le textile est le secteur qui emploie le plus de personnes.

Diminution du nombre de travailleurs étrangers

Un total de 14 342 expatriés opèrent dans différentes entreprises exportatrices à Maurice en décembre 2024, contre 14 745 en décembre 2023. Les hommes sont majoritaires dans la plupart des secteurs par rapport aux femmes.

Le secteur du textile est celui qui emploie le plus d'expatriés parmi les secteurs exportateurs. En décembre 2024, 10 045 travailleurs étrangers étaient employés, dont 7 429 hommes et 2 616 femmes. En décembre 2023, le total était de 10 239 étrangers, légèrement supérieur à décembre 2024, avec 7 674 hommes et 2 655 femmes. Dans la section «textile yarn and fabrics», il y avait 1 597 hommes employés et 26 femmes en décembre 2024, contre 1 614 hommes et 7 femmes en décembre 2023.

Dans le secteur de l'alimentation, le nombre total de travailleurs étrangers a baissé de décembre 2023 à décembre 2024. Le nombre est passé de 2 083 à 1 874. Ce secteur compte plus de travailleuses étrangères que leurs homologues hommes.

Il reste encore très peu de femmes dans des secteurs comme la fabrication de produits en cuir, de chaussures, de bois, de montres électroniques et de bijoux, montrant une forte sous-représentation féminine dans ces industries. Le secteur n'employant aucun travailleur étranger est celui des fleurs.

Baisse, mais hausse par rapport à 2023

Selon les chiffres provisoires, les exportations des entreprises orientées vers l'export au cours du quatrième trimestre de 2024 se sont élevées à Rs 11,1 milliards, soit Rs 815 millions de moins par rapport au troisième trimestre de 2024. Par rapport au trimestre correspondant de 2023, les exportations ont enregistré une augmentation de Rs 401 millions, atteignant un total de Rs 11,1 milliards au quatrième trimestre.

Les principaux marchés des exportations restent les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et la France, qui à eux quatre représentent 55,6 % des exportations totales, soit Rs 6,1 milliards. Cependant, par rapport au trimestre précédent, les exportations vers ces marchés ont montré une baisse.

Du côté des importations, une augmentation de 3,3 % a été constatée au quatrième trimestre 2024, avec un total estimé à Rs 6,1 milliards, soit Rs 196 millions de plus par rapport au trimestre précédent. En revanche, comparées à l'année précédente, les importations ont diminué de 3,5 %, soit une baisse de Rs 223 millions par rapport au quatrième trimestre 2023.