Cameroun: Le sous-préfet de Bangangté est-il instrumentalisé contre le parti du Pr Maurice Kamto?

Musèlement du Mrc dans le Ndé. Malgré les menaces et les intimidations, les militants du Mrc veulent accroitre leur mobilisation. Ils assurent que tous les bureaux de vote du département seront quadrillés par des délégués et des scrutateurs du Mrc lors de la prochaine élection présidentielle.

"Après 43 années de dictature féroce, vous ne pouvez continuer de jouer avec l'espoir du peuple camerounais." Achille Ngabet, secrétaire de la fédération communale du Mouvement pour le renaissance du Cameroun (Mrc) à Banganté, affirme sa détermination et celle de ses lieutenants à tout mettre en oeuvre pour foutre hors du butoir le régime Biya lors de la prochaine élection présidentielle camerounaise, prévue pour le mois d'octobre 2025.

D'ailleurs, lors de l'assemblée des structures de la fédération départementale du Mrc dans le Ndé, tenue le dimanche 30 mars 2025, sous la présidence de la secrétaire de la fédération départementale, Raïssa Nono Djimegni dit Rosange Djimegni et dans un domicile privé à Bangangté, le chef local du parti du Pr Maurice Kamto a lancé un avertissement à l'endroit des potentiels acteurs de la fraude électorale."Nous seront fermes face à ceux ou celles qui vont essayer d'enfreindre la loi électorale", souligne-t-il.

La candidature à la prochaine élection présidentielle

Achille Ngabet assure que tous les bureaux de vote de la commune de Bangangté seront quadrillés par des délégués et des scrutateurs du Mrc lors de la prochaine élection présidentielle. Il est autant confiant que pour cette année, 492 inscrits ont déjà été enregistrés au niveau de l'antenne de Election(s Cameroon(Elecam) dans la commune de Bangangté.

Un sentiment similaire habite Raissa Nono Djimegni dit Rosange Djimegni, secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans le Ndé. Celle-ci se félicite du chiffre de 2546 nouveaux inscrits enregistrés dans le Ndé depuis janvier 2025 et exhorte les secrétaires des fédérations communales à faire montre de plus de rigueur et de célérité dans le travail. Elle tient à ce que les rapports mensuels soient formalisés et transmis dans les délais au niveau du bureau de la fédération départementale du Mrc dans le Ndé.

Au nom du bureau de la fédération régionale du Mrc à l'Ouest, le Dr Siméon Kuissu, a salué le dynamisme des membres de la fédération départementale du Mrc dans le Ndé. Il les a invité à une mobilisation accrue avant que le Pr Maurice Kamto triomphe en 2025."Depuis Um Nyobé, il n'ya pas eu de dirigeants politiques de la trempe de Maurice Kamto au Cameroun. 2025 est une année cruciale. Nous avons une responsabilité historique", discours-t-il.

Dans l'optique de l'atteinte de cette "responsabilité historique", Francis Kamto, le responsable financier au sein du bureau de la fédération départementale du Mrc dans le Ndé, a rappelé aux uns et aux autres le montant des contributions demandées pour combler le budget de campagne du Pr Maurice Kamto. Un leader dont l'intangibilité de la candidature à la prochaine élection présidentielle ne soufre d'aucune d'ambigüité.

Dr Célin Wappi, politologue, secrétaire général de la jeunesse du Mrc et formateur à l'académie de cette formation politique a indiqué clairement que suivant l'article 15 alinéa de la Constitution camerounaise et l'articlé 121 du code électorale camerounais, la candidature du Pr Maurice Kamto est juridiquement valable.

Pour l'exposant, il question de se concentrer sur la mobilisation des ressources et la mise en oeuvre des stratégies pour barrer la voie aux fraudes électorales lors de la présidentielle de 2025."Les assemblées des structures sont des moments pour démontrer notre vitalité politique. Nous sommes des sacrifiés, nous sommes sous les feux des projecteurs. Quand je regarde mon fils à la maison, ça me donne la force de poursuivre mon engagement pour la transformation sociale au Cameroun. Je ne sais pas celui qui nous effraie", soutient-t-il.

Contre la tentative d'intimidation

Membre du directoire national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun et militant de base au niveau de la fédération communale de Tonga, le Pr Tatmon indique que "le Pr Maurice Kamto est républicain et veut le changement dans la paix". Il a répété cette phrase aux militants du Mrc troublés par la visite surprise du sous-préfet de l'arrondissement de Bangangté accompagné par le commandant de la brigade territoriale et une escouade des gendarmes sous sa responsabilité.

Serge Branko Nana, ancien secrétaire de la fédération communale de Bangangté et modérateur desdites assises s'est aussi investi pour galvaniser les militants du Mrc par des chansons patriotiques.

Question de les prémunir contre la tentative d'intimidation orchestrée par le sous-préfet de Bangangté, soupçonné d'être instrumentalisé par des pontes du régime originaires de la localité.