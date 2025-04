Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 avril 2025

Sénégal: Une discorde s'installe autour de l'abrogation de la loi d'amnistie

L’Assemblée nationale sénégalaise examine ce mercredi 02 avril un projet de loi pour réviser la loi d’amnistie controversée adoptée en mars 2024 à l’initiative du président Macky Sall. En effet, cette loi a pour but d’annuler les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 lors des manifestations de l’opposition, qui ont fait plusieurs morts.

Depuis quelques temps, l’abrogation de cette loi polémique est au centre des débats. Les autorités au pouvoir actuel sous la houlette de SEM Bassirou Diomaye Faye avaient promis de l’abroger, aujourd’hui, tout semble croire qu’elles veulent tout simplement l’amender.

Une situation qui divise les sénégalais, car il faut le dire, ils s’attendaient à une abrogation totale afin que les crimes commis entre février 2021 et février 2024 ne restent pas impunis. (Source allAfrica)

Gabon : les avocats de la famille Bongo dénoncent le « silence » de la France

L’actuel chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait renversé Ali Bongo Ondimba en août 2023, a récemment assuré dans une interview à RFI que Noureddin Bongo Valentin et Sylvia Bongo Ondimba n’avaient pas été victimes de « tortures » et qu’ils bénéficieraient d’un « procès équitable ».

Dix jours avant l’élection présidentielle au Gabon, les avocats du clan Bongo continuent à alerter sur l’état de Noureddin Bongo Valentin et de Sylvia Bongo Ondimba, le fils et l’épouse de l’ancien président Ali Bongo Ondimba, tous deux emprisonnés. Pour leur conseil, leur détention est « cruelle et illégale », et Paris continue à faire preuve de « complaisance » à l’égard de la situation.

« Les autorités françaises ont été informées et pourtant gardent un silence dramatique », a dénoncé Me Catalina de la Sota, une des avocates de la famille Bongo, lors d’un point presse. « Ce sont des ressortissants français, les autorités ont le devoir et l’obligation d’assurer leurs droits », a-t-elle ajouté. (Source Jeune Afrique)

RCA : le gouverneur de la BEAC présente la nouvelle gamme de monnaie au chef de l’Etat

Une délégation de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), conduite par le gouverneur Yvon Sana Bangui a été reçue le mardi 1er avril 2025 par le président de la Faustin Archange Touadéra.

Le gouverneur de la BEAC a fait savoir que cette rencontre lui a permis de présenter au Chef de l’Etat les nouvelles pièces de monnaies de la communauté inaugurées par la Banque. Il s'agit des pièces de 200, 100, 50, 25, 10, 5 et 1 franc CFA.

La pièce de 200 FCFA est une innovation pour pallier les problèmes de changes et qui sont souvent source d'inflation des prix des marchandises sur le marché. L’innovation concerne aussi les formats et les alliages apportés sur les pièces en vue de prévenir leur utilisation frauduleuse. (Source Journal de Bangui)

Proclamation officielle de la Révolution progressiste populaire au Burkina Faso

Le Chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement proclamé, lors de la cérémonie de montée des couleurs nationales au Palais de Koulouba, la Révolution progressiste populaire (RPP), marquant une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Il a exhorté chaque Burkinabè à s'engager pleinement pour le rayonnement du pays. Décryptage de ce discours.

Loin d'être un poisson d'avril, en ce 1er jour du mois en cours, le Président du Faso a proclamé officiellement l'avènement de la Révolution progressiste populaire (RPP), à l'image de la Révolution démocratique et populaire de 1983, proclamée par le Capitaine Thomas Isidore Noel SANKARA. Les objectifs sont essentiellement, au-delà de la reconquête totale et du maintien de l'intégrité territoriale, la souveraineté et le développement de la nation burkinabè. (Source AIB)

Algérie : Boualem Sansal fait appel de sa condamnation à 5 ans de prison

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a fait appel de sa condamnation à cinq ans de prison en Algérie, a déclaré mercredi son avocat français, François Zimeray, à l’AFP.

Me Zimeray, qui plaide pour un « geste humanitaire » en faveur de son client âgé de 80 ans, a précisé que cet appel n’empêchait pas une éventuelle grâce présidentielle. Cette déclaration intervient deux jours après un échange entre Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune visant à relancer le dialogue entre les deux pays, au cours duquel la situation de Boualem Sansal a été abordée.

« L’appel ne fait pas obstacle à l’application du droit de grâce, conformément à l’article 91 de la Constitution algérienne », a souligné Me Zimeray. Il a également ajouté : « Si une mesure de clémence venait à être envisagée, je recommanderais naturellement à Boualem Sansal de renoncer à son appel ». (Source Hespress)

Dans le Cameroun anglophone, le droit de passage est un fardeau supplémentaire pour les familles endeuillées

C'est l'une des réalités de la « crise » dans les deux régions anglophones du Cameroun. Dans les territoires dans lesquels les groupes armés sont actifs, les habitants ne peuvent pas enterrer leurs défunts sans payer un droit de passage, notamment à Buéa. Un fardeau supplémentaire que les familles tentent de s'acquitter tant bien que mal pour respecter les traditions.

Sur son téléphone, Wally écoute le message d'un proche. Il organise les funérailles de son grand frère, Divine. Mais pour ramener le corps au village, situé dans le département de la Manyu, il doit négocier avec les séparatistes. (Source RFI)

Au Niger, la Russie et la Chine convoitent les stocks d’uranium du français Orano

En difficulté financière, la junte nigérienne espère conclure rapidement une vente avec Moscou ou Pékin, ce qui constituerait un nouveau coup dur pour Paris dans son ancien pré carré africain.

Du « yellow cake » produit par le géant du nucléaire français Orano au Niger récupéré par la Russie de Vladimir Poutine en pleine guerre en Ukraine : ce scénario, improbable avant le coup d’Etat qui a porté une junte hostile à la France au pouvoir à Niamey, en juillet 2023, apparaît désormais possible.

Selon des sources officielles françaises et nigériennes, Moscou mais aussi Pékin ont entamé des tractations avec Niamey pour acheter une partie des quelque 1 400 tonnes de concentré d’uranium stockées dans la mine d’Arlit, qui était exploitée par la filiale locale d’Orano jusqu’à fin 2024. A titre de comparaison, en 2022, la France en avait consommé environ 8 800 tonnes, la Russie 6 300 et la Chine 11 300. (Source Lemonde Afrique)

RCI/éducation: les directeurs régionaux contre la grève

Face à la menace que constituent les grèves intempestives sur le déroulement normal des activités scolaires, l’Association des directeurs régionaux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation de Côte d’Ivoire (ADDRENCI), se dit opposée à la grève de l’IS-MENA fixée du 03 au 04 avril 2025.

L’ADDRENCI, la faîtière des Directeurs régionaux de l’Education nationale a décidé de s’opposer à l’Intersyndicale du ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation (IS-MENA), qui a lancé un préavis de grève du 03 au 04 avril 2025.

Cet engagement ferme de l’ADDRENCI vient en soutien à Mme le ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Professeur Mariatou Koné qui, selon l’organisation, met « brillamment » en œuvre les recommandations des Etats généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (EGENA). (Source apanews)

RDC : Grâce partielle pour trois condamnés américains

Le président congolais Felix Tshisekedi a commué les peines de mort de trois Américains condamnés pour avoir participé à une tentative de coup d'Etat ratée dans la capitale du pays, Kinshasa, l'année dernière.

Ils avaient été condamnés à la peine de mort pour avoir participé à une tentative de coup d'Etat. En République Démocratique du Congo, 3 ressortissants américains viennent d'être graciés par le président Félix Tshisekedi.

Un décret présidentiel a commué leur peine de mort en prison à vie, a déclaré la porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, plus de six mois après qu'un tribunal militaire a condamné les trois Américains et plus de 30 autres personnes à la peine de mort pour le coup d'État manqué. (Source Africanews)

Togo - La révision des listes électorales lancée pour les municipales 2025

La révision des listes électorales aura lieu du 7 au 23 avril 2025 dans la perspective de la tenue des élections municipales.

Ce scrutin permettra de renouveler les conseils municipaux élus en 2019, date marquant une étape historique dans le processus de décentralisation avec la création de 117 communes et la mise en oeuvre de la démocratie locale.

Le renforcement de la gouvernance locale est la priorité des autorités. Outre les communes, des conseillers régionaux ont été élus récemment. La date des élections locales n’a pas encore été fixée. Elles auront lieu cette année. (Source togonews)