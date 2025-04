Angola: Le Gouvernement angolais prévoit de créer une Unité spéciale de sécurité routière

Luanda — L'Exécutif angolais envisage de créer une Unité spéciale de sécurité routière au cours de cette année, afin de réduire le nombre d'accidents de la route dans le pays.

La mesure a été prise lors de la première session ordinaire du Conseil national de la circulation routière et du plan (CNVOT), tenue mercredi à Luanda, sous la direction de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Parmi les priorités, l'Exécutif prévoit le renforcement du contrôle, au moyen de radars et d'autres dispositifs intelligents, de la vitesse des véhicules en circulation, l'acquisition d'équipements auxiliaires pour l'inspection, tels que des éthylomètres, des opacimètres (un dispositif qui mesure l'opacité et l'émission de fumée ou de particules), ainsi que le remplacement de la signalisation existante, en l'harmonisant avec les réglementations en vigueur.

En ce qui concerne le projet d'installation de balances et de péages sur les nationales, le calendrier d'exécution des deux premiers postes, à savoir Santa Clara (EN 120), dans la province de Cunene, et Zenza do Itombe (EN 220), dans la province de Cuanza Norte, est en bonne voie.

Au cours de la réunion, le CNVOT a aussi examiné la mise en oeuvre des actions clés pour 2024 dans le cadre du Plan national de prévention et de sécurité routière 2023-2027 et le projet de règlement sur l'utilisation des équipements de métrologie radar, visant à réglementer leur installation et leur utilisation sur les routes du pays pour faire respecter les limites de vitesse.