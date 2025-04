Afrique Centrale: BEAC - Les nouvelles pièces de monnaie officiellement mises en circulation

La gamme des pièces qui comprend les dénominations de 1, 2, 25, 50, 100 et de 500 F, incluant la pièce de 200 FCFA, a été dévoilée le 2 avril par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui. La Banque centrale compte injecter cette année 500 millions F CFA pour pallier la pénurie des jetons et lutter contre l'inflation dans la sous-région.

Les usagers de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) devront désormais se familiariser avec la nouvelle pièce de 200 F ainsi qu'avec les autres de type "2024", fabriquées à partir de métaux plus résistants. Ces nouvelles pièces arborent des gravures spécifiques illustrant les engagements des pays de la sous-région. Par exemple, la pièce de 200 F met en avant la place de la femme dans la société, celle de 100 F se concentre sur la protection de l'environnement, tandis que la pièce de 500 F met l'accent sur l'éducation. Selon le gouverneur Yvon Sana Bangui, l'introduction de la dénomination de 200 F vise à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs en offrant une plus grande flexibilité dans les transactions.

Il a également déclaré que toute la zone Cémac faisait face à une rareté des pièces de monnaie, principalement en raison des réseaux de trafiquants qui réexportent illégalement les pièces de type 2006 en dehors du continent. Certains sites de vente en ligne ont vu le jour pour commercialiser ces pièces, en particulier celles de 100 F, qui sont utilisées à des fins autres que monétaires, notamment par des bijoutiers pour leurs créations. Pour contrer l'usage illégal, des éléments de sécurité ont été ajoutés aux nouvelles pièces de 50 et 100 F.

La BEAC s'engage à émettre 3 milliards FCFA de pièces de monnaie d'ici à 2030, soit 500 millions par an dans la sous-région. L'objectif de cette nouvelle série de pièces est de faciliter prioritairement les transactions commerciales, de renforcer la sécurité des alliages utilisés et de garantir la résistance des jetons, tout en maintenant un niveau de circulation monétaire satisfaisant. La Banque centrale a indiqué que les pièces de la gamme "Type 2024" circuleront en parallèle avec celles des anciennes gammes.

Il convient de noter que la dernière gamme de pièces mises en circulation date de 19 ans. Depuis 1958, il s'agit de la troisième série de pièces de monnaie à être émise dans l'espace communautaire. À ce jour, aucune des deux précédentes gammes n'a été démonétisée ; elles restent en cours légal et continuent d'être acceptées dans les six pays de la Cémac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad).