Afrique: CAN U-17 2025 - Une entame renversante !

La Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies 2025 démarre sur les chapeaux de roues. Après seulement huit matchs, déjà 34 buts inscrits, soit une moyenne hallucinante de 4,25 réalisations par rencontre.

À titre de comparaison, l'édition 2023 affichait une moyenne bien plus sage de 1,4 but par match. Une évolution spectaculaire qui témoigne d'un football débridé, où les jeunes talents africains osent, attaquent et font exploser les défenses adverses.

Un constat que partage Bassiriki Diabaté, sélectionneur de la Côte d'Ivoire : « Vous savez, avec les jeunes, il n'y a pas de calculs, pas de retenue. C'est ça qu'on aime, c'est ce qui nous pousse à nous investir dans le football de formation. Avec eux, c'est la folie pure, tout va dans tous les sens, personne ne cherche à temporiser, c'est du football total. »

Un festival ivoirien et la remontée folle des Amajimbos

Cette philosophie de jeu s'est notamment illustrée lors du large succès de la Côte d'Ivoire face à la République centrafricaine (6-1). Un match où Alynho Haidara a marqué les esprits en signant un quadruplé. « Je suis très heureux d'avoir pu contribuer à cette victoire. Chaque but comptait pour nous, et je suis fier de la manière dont nous avons joué collectivement », a confié le jeune prodige ivoirien après la rencontre.

Mais la palme du scénario le plus fou revient sans doute aux Sud-Africains. Menés 3-1 à la 30e minute contre l'Égypte, les Amajimbos ont trouvé les ressources mentales et physiques pour inverser la tendance et l'emporter 4-3. Une véritable démonstration de caractère saluée par leur entraîneur, Vela Khumalo : « Cette victoire démontre la résilience de notre équipe. Nous avons prouvé qu'en dépit des difficultés, nous pouvons nous relever et réaliser l'impossible. » Trois buts inscrits coup sur coup, une fin de match irrespirable, et un public conquis : les Sud-Africains ont envoyé un signal fort au reste du tournoi.

Le chef-d'oeuvre de Loukman Tapsoba

Si le tournoi ne manque ni de buts ni de suspense, il offre aussi des éclairs de génie. Celui de Loukman Tapsoba en est un. L'attaquant burkinabè du Réal du Faso a marqué ce qui restera sans doute comme l'un des plus beaux buts de cette CAN U17. Depuis le rond central, il déclenche une frappe pure, tendue, qui vient lober le gardien adverse. Un bijou qui a électrisé le stade El Arbi Zaouli.

« Magnifique », « somptueux », « exceptionnel »... Les superlatifs ont fusé pour décrire cet exploit. Son sélectionneur, Oscar Barro, salue un joueur travailleur : « Ce garçon est un bosseur. Ce tir, il le travaille, il le perfectionne régulièrement à l'entraînement. C'est une récompense pour lui et un plaisir pour nous tous. »

Le Burkina Faso peut compter sur ce talent brut pour la suite de la compétition. Avec un tel réalisme et une telle audace, Tapsoba pourrait bien être l'une des sensations de ce tournoi qui, après seulement quelques jours, s'annonce déjà mémorable.