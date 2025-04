Congo-Brazzaville: Développement - Les échanges pour la modernisation du secteur des transports au pays

La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a reçu en audience, le 1er avril à Brazzaville, Abdourahamane Diallo, coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, ainsi que Nardos Bekele-Thomas, secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine-Nepad pour échanger sur la modernisation du secteur des transports au Congo.

L'essor des transports permet d'améliorer la compétitivité des entreprises en facilitant le commerce ainsi que la mobilité des biens et des personnes. Il génère également des milliers d'emplois dans la construction, la gestion, la maintenance des infrastructures.

Dans le cadre de la coopération entre la République du Congo et les Nations unies, Abdourahamane Diallo entend s'acquitter de l'engagement de son institution visant à accompagner le Congo dans la modernisation des transports.

En effet, en tant qu'élément de croissance économique, de création des emplois et de brassage de la population, les transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes, constituent un levier pour la santé, l'éducation, les transferts au niveau de la sous-région et, pour la notoriété du Congo au niveau de l'intégration régionale en Afrique centrale, selon Abdourahamane Diallo.

Au sortir de l'audience qui a duré près d'une heure avec la ministre, le diplomate onusien a réitéré la volonté des Nations unies de continuer de travailler avec la République du Congo pour le développement des transports. « Il y a des thématiques qui sont insoupçonnées que l'ensemble d'équipe pays peut aider à renforcer, à développer au niveau de ce ministère », a-t-il indiqué.

Vers un financement des infrastructures

La ministre des Transports s'est entretenue également avec Nardos Bekele-Thomas, secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine-Nepad sur le programme d'intégration des infrastructures de transport, notamment les routes, les rails, les ponts, et autres.

Très optimiste, la secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine-Nepad envisage de travailler avec le ministère des Transports sur la réhabilitation des infrastructures. A cet effet, le forum de financement des infrastructures est envisagé pour la matérialisation des projets communs.

« Donc nous allons travailler ensemble, c'est une initiative, un concept, une idée. Mais je suis sûre qu'ensemble, on va le faire, comme ça nous allons amener les investisseurs qui sont Africains mais aussi ceux qui sont en dehors de l'Afrique ici et avoir des discussions sur les projets. On va mettre un mécanisme pour la transformation des idées en projets bancables », a-t-elle notifié à la presse.