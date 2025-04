Congo-Kinshasa: Lutte contre le paludisme - Bientôt la production des moustiquaires imprégnées d'insecticide au pays

Les modalités de faisabilité de la question a fait récemment l'objet d'une séance de travail entre, d'une part, le gouvernement congolais représenté par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, et son homologue de l'Industrie, Louis Wattum, et, d'autre part, par l'équipe de Boston Consulting conduite par Matthieu Lamiaux, directeur associé senior de Boston Consulting (BCG).

La question de la viabilité économique de la production locale des moustiquaires imprégnées a été abordée au cours de la réunion. La réalisation de cet ambitieux projet inclut notamment la construction d'une usine capable de produire jusqu'à 30 millions de moustiquaires par an, ce qui représenterait environ 15% de la production mondiale, tout en contribuant significativement à la réduction du taux de mortalité lié au paludisme en République démocratique du Congo (RDC).

Cette production locale ouvrirait également la voie à la création de milliers d'emplois et au développement de filières industrielles connexes, précisément dans le domaine du textile, des plastiques et des produits chimiques. Bien que la rentabilité immédiate de cette production ne soit pas garantie, surtout en raison des coûts liés aux matières premières et à la logistique, le projet s'inscrit dans une vision à long terme, pour assurer une indépendance sanitaire et réduire les vulnérabilités face aux crises sanitaires mondiales, comme l'a montré la pandémie de covid-19.

Certes, la matérialisation de ce projet fait face à moult défis, mais le directeur de BCG reste optimiste. Il a souligné que bien que la production locale présente des défis financiers, elle constituerait un atout stratégique majeur pour le pays à moyen et long terme. "Produire des moustiquaires localement permettrait non seulement d'assurer une meilleure lutte contre le paludisme, mais aussi de réduire les coûts d'approvisionnement, de créer des emplois locaux et de renforcer les capacités industrielles du pays", a-t-il fait savoir.

De leur côté, le ministre de la Santé et celui de l'Industrie ont salué la collaboration avec Boston Consulting et les différents ministères impliqués, notamment les Finances, pour leur soutien dans cette démarche ambitieuse. Les deux membres du gouvernement ont également précisé que la production locale ne se limitera pas uniquement à la fabrication des moustiquaires, mais pourrait servir de catalyseur pour le développement d'autres secteurs industriels essentiels pour l'économie congolaise.

Il va sans dire qu'en dépit du fait que le vaccin contre le paludisme soit en cours d'exploration, les moustiquaires imprégnées restent, cependant, un moyen de prévention plus abordable et efficace contre la maladie. Leur coût réduit permet une couverture plus large, surtout dans les zones rurales, et constitue un complément essentiel aux efforts de lutte contre le paludisme.

C'est dans ce contexte que le gouvernement congolais, à travers ses ministres, entend prendre des mesures audacieuses pour protéger les citoyens en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations et en développant une capacité de production locale durable. Il réaffirme son engagement à mettre en place des solutions innovantes pour lutter contre le paludisme et renforcer la santé publique, tout en contribuant au développement de l'industrie locale.

La mise en oeuvre de ce projet se poursuivra dans les semaines à venir avec un focus particulier sur la faisabilité économique et les modalités de production.