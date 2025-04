Congo-Brazzaville: Environnement - Le pays veut valoriser les initiatives locales de réduction des déchets

Les délégués des organisations de la société civile, les partenaires au développement et ceux du ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo (MEDDBC) se sont retrouvés, le 29 mars à Brazzaville, atour d'un atelier de sensibilisation exaltant la Journée internationale "Zéro déchet" et mettant en avant les initiatives locales de réduction des déchets.

Des échanges étaient centrés sur la promotion des pratiques de consommation et de production responsables, ainsi que sur la gestion durable des déchets urbains afin de réduire notre empreinte écologique.

Au cours des travaux, les participants ont été sensibilisés aux impacts environnementaux de l'industrie de la mode et du textile afin de recycler les déchets et d'assainir le bien commun, "l'environnement", en mettant en avant les initiatives locales et internationales qui contribuent à la réduction des déchets.

La mode est l'une des industries les plus polluantes au monde. Ainsi, le recyclage des textiles, l'utilisation de matières premières écologiques et la promotion de l'économie circulaire sont des suggestions émises par les participants au séminaire.

Séance tenante, la ministre a souligné l'urgence d'adopter des pratiques durables dans les secteurs hautement polluants. « Il est impératif de repenser nos modes de production et de consommation afin de préserver nos écosystèmes et de réduire la pression sur nos ressources naturelles », a souligné Arlette Soudan-Nonault.

Les organisations de la société civile vont se constituer en une plateforme pour oeuvrer davantage sur les pratiques durables et non polluantes de l'environnement. « Il faut comprendre aujourd'hui que la question de la gestion des déchets est très importante et nécessite une implication citoyenne. Nous ne devons pas laisser cela entre les mains de l'Etat, bien au contraire, les organisations de la société civile avec le partenaire au développement doivent sensibiliser la population à avoir les comportements écoresponsables », a déclaré Kaya Mikala, représentant de l' ONG Eco Classe 2024.

En 2025, l'humanité va générer entre 2,1 et 2,3 milliards de tonnes de déchets solides municipaux. Si rien n'est fait, ce chiffre pourrait augmenter de 70 % d'ici à 2050. Cette journée internationale "Zéro déchet" vise à sensibiliser à l'importance de prévenir et de minimiser les déchets, et à promouvoir une économie circulaire.

La dynamique de promotion des modes de consommation responsables et de lutte contre la pollution textile reste des enjeux majeurs pour l'avenir de la planète. C'est ainsi que Baclan Christ Charly Mbemba, président départemental du Parlement des enfants du Congo, a réagi : « La question de l'environnement n'affecte pas que les adultes, au contraire plus d'enfants sont touchés par les effets de déchets polluants et la dégradation de l'écosystème.

Nous, en tant que représentants des enfants au Parlement, avons fait part à la ministre de nos préoccupations concernant la promotion du système de financement des entreprises qui oeuvrent dans le textile et la mode de manière [...], l'adaptation des textes pour sensibiliser les enfants, parce que lorsqu'un enfant voit un document qui n'a que des écrits ne comprend rien, mais il faut que cela soit caricaturé par des dessins ou images afin qu'il comprenne mieux ».

Au terme des travaux de l'atelier, la ministre de l'Environnement a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à accompagner la transition vers un développement plus durable et à renforcer la coopération avec les acteurs de la société civile et internationaux pour un avenir sans déchet.

« Malgré les efforts du gouvernement, quelques faiblesses sont à relever au niveau de la gestion des déchets municipaux, du fait, entre autres, de leur diversité. Les déchets du domaine de la mode et du textile n'ont pas encore fait l'objet d'une étude scientifique. Ensemble, faisons en sorte que cette journée soit le point de départ d'un changement durable et positif. Ces éléments de langage mettent en avant l'importance de la Journée internationale "Zéro déchet" et encouragent l'engagement de tous les acteurs pour un avenir plus durable », a conclu Arlette Soudan-Nonault.