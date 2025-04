Congo-Kinshasa: Meurtre d'un policier de roulage - La justice militaire appelée à sanctionner tous les coupables

Dans une virulente réaction le 1er avril devant la presse de Kinshasa, le président de l'Assistance pour des vulnérables et enfants du Congo (Apvec), Maïck Lukadi, a fermement condamné la mort, trois jours plus tôt, du policier de circulation routière, Fiston Kabeya, que les nouvelles qui circulent donnent avoir été séquestré et tué par la garde rapprochée de la Première ministre Judith Suminwa.

Maïck Lukadi demande à la justice militaire, saisie du dossier, de mener des enquêtes crédibles en vue d'établir les responsabilités et punir les coupables en conformité avec les lois de la République. " Ainsi, nous demandons des enquêtes indépendantes et crédibles pour que la responsabilité de chacun des acteurs dans cette affaire soit établie", a-t-il souligné.

Il a évoqué, pour cette affaire, un cas de jurisprudence dans lequel la justice militaire a condamné l'ancien bourgmestre de la commune de la Gombe et ex-ministre provincial de Kinshasa chargé de l'Intérieur, Dolly Makambu, dont un élément de garde avait tiré à bout portant sur l'administrateur de l'hôpital Vijana, dans la commune de Lingwala, le tuant du coup. "Nous devons nous inspirer du cas de Dolly Makambo, comme jurisprudence. La RDC n'est pas une République des intouchables, ou encore une République de ploutocratie. Nul n'est au-dessus de la loi", a-t-il insisté.

Par ailleurs, il a assuré sur l'implication et l'accompagnement de son organisation dans ce dossier. "Nous, des droits de l'homme, étant des enquêteurs et chargés de monitoring sur tous les cas des violations des droits de l'homme constatés sur terrain, nous assurons de notre accompagnement sur ce dossier afin d'aboutir à une justice juste, impartiale pour tous", at-il promis.

Maïck Lukadi rappelle également que les activistes des droits de l'homme ont aussi leurs yeux tournés sur toutes les violations enregistrées à travers le pays. Il a évoqué de documenter ce qui se passe dans les territoires nationaux sous occupation des rebelles du M23/AFC et de l'armée rwandaise.

Tous les résultats de monitoring réalisé seront mis à la disposition de la communauté internationale en vue de sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans ces violations des droits fondamentaux de l'homme. " Chaque jour qui passe, nous récoltons des cas de violations des droits de l'homme à travers le territoire congolais. Et la situation est pire dans les parties sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23/AFC. Nous espérons bien qu'avec les efforts fournis par le gouvernement de la République pour obtenir un cessez-le-feu sinon la fin de cette invasion rwandaise, nous finirons par vaincre ou obtenir gain de cause", a ajouté Maïck Lukadi.

" Dans notre travail, nous sommes impartiaux et nos activités bénéficient à tout le monde. Nous devons encourager le gouvernement dans ces efforts afin d'assurer une vie paisible à la population des provinces de l'Est du pays qui vit dans cette situation marquée par des violations massives des droits de l'homme depuis plus de trois décennies déjà. C'est dans ce sens que j'appelle à l'unité et à la cohésion nationales pour mettre fin aux atrocités que vivent nos concitoyens des provinces de l'Est ainsi que ceux de l'Ouest où certains phénomènes comme "Mobondo" troublent la quiétude de la population", a-t-il conclu.

Notons que dans le cadre du dossier du meurtre de ce policier, la cheffe du gouvernement a assuré l'opinion publique que la « justice militaire s'est déjà saisie d'office et une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite autour des circonstances du décès ». Ce policier a été séquestré et torturé par la garde rapprochée de la Première ministre parce qu'il voulait empêcher à son cortège de rouler en contre-sens sur l'avenue Mondjiba, menant de Kintambo vers le centre-ville.