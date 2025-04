Gabon: Alain-Claude Bilie-By-Nze - Un plan d'action en 12 mesures pour redresser le pays en 100 jours

Candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, Alain-Claude Bilie-By-Nze a dévoilé un plan d'action ambitieux pour ses 100 premiers jours au pouvoir. À travers 12 mesures clés, il entend rompre avec les pratiques du passé et amorcer un redressement rapide du pays, en mettant l'accent sur des réformes économiques, institutionnelles et sociales.

Sur le plan économique, le candidat propose une réforme budgétaire associée à une restructuration de la dette, en concertation avec les créanciers et les institutions financières internationales. Son objectif est clair : assainir les finances publiques et redonner confiance aux investisseurs.

Dans cette optique, il prévoit l'adoption d'une ordonnance baptisée « Virage libéral », destinée à favoriser l'investissement et dynamiser l'emploi. Une politique de relocalisation industrielle est également au programme, visant à renforcer la souveraineté économique du Gabon en produisant davantage sur le territoire national.

Sur le plan institutionnel, Alain-Claude Bilie-By-Nze défend un retour à un régime semi-présidentiel avec un Premier ministre. Il prône également une réduction du mandat présidentiel à cinq ans, ainsi que la suppression du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Le nombre de députés serait fixé à 150, dont 7 représentant la diaspora.

Par ailleurs, il souhaite créer une commission « Vérité, justice, réparation et réconciliation » afin de régler les contentieux historiques et renforcer la cohésion nationale. En matière de sécurité, il propose la création d'un office interministériel antistupéfiants, d'un parquet spécialisé contre la criminalité et un durcissement des politiques migratoires face à l'immigration clandestine.

Les préoccupations sociales occupent également une place centrale dans son programme. Un « minimum jeunesse » sera instauré pour soutenir les jeunes diplômés en quête d'un premier emploi. Ce dispositif prévoit une allocation correspondant à 80 % de leur dernière bourse la première année, puis 60 % la seconde.

L'autonomisation des femmes, notamment des filles-mères, sera une priorité. En réponse aux pénuries d'eau, le candidat envisage un partenariat public-privé et une réforme en profondeur de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG). Concernant l'énergie, une mission spéciale « Production et réseau d'électricité » sera mise en place pour garantir une alimentation stable et développer une planification énergétique à long terme.

Alain-Claude Bilie-By-Nze affiche sa volonté de combattre la corruption en annulant tous les marchés publics attribués sans appel d'offres. Il prévoit également de suspendre et d'auditer le projet « Libreville 2 » ainsi que la Cité de la Démocratie, afin de réaffecter ces fonds à l'entretien des infrastructures routières.

En matière d'éducation, il propose un audit international du système éducatif et de la formation professionnelle, supervisé par un collège citoyen composé de 150 membres tirés au sort.

Si ce programme pour les 100 premiers jours traduit une volonté de transformation rapide et en profondeur, il soulève toutefois des questions quant à sa faisabilité et à sa mise en oeuvre effective dans un laps de temps aussi court.

De plus, une interrogation demeure : pourquoi concentrer l'essentiel des réformes sur cette période alors qu'un mandat présidentiel s'étend sur sept ans ? Gouverner implique non seulement d'agir rapidement, mais aussi d'inscrire son action dans une vision durable. Ces mesures d'urgence peuvent constituer un point de départ, mais elles ne suffiront pas à relever les défis structurels du Gabon.

Il reste donc à voir si Alain-Claude Bilie-By-Nze détaillera un programme plus complet pour l'ensemble de son septennat, afin d'apporter des réponses durables aux attentes des Gabonais.