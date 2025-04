Angola: La Cour des Comptes souligne la nécessité de réduire le taux d'inflation

Luanda — Le juge conseiller de la Cour des comptes et rapporteur du 13e Avis sur le Compte général de l'État de 2023, Fausto Simões, a souligné, mardi, à Luanda, la nécessité de réduire le taux d'inflation qui s'est fixé à 20%, en 2023, en vue de la stabilité des prix dans l'économie nationale.

S'adressant à la presse, après la remise de l'Avis sur le Compte général de l'État 2023 à l'Assemblée nationale, le magistrat a également déclaré que la Cour des comptes (TC) recommande également la contraction de la dette publique, qui est passée de 66% à 88%, de 2022 à 2023.

En outre, il a également souligné la nécessité d'une croissance du PIB (Produit intérieur brut), dont l'évolution s'est établie à seulement 0,9%, au cours de la période analysée.

Il a reconnu que les recommandations émises par cet organisme diminuent ces dernières années, rappelant que de 2019 à 2023 elles sont passées de 139 à 19.

Il a ajouté que sur les 19 recommandations pour l'exercice 2023, 10 ont été reportées de 2022.

Il a également souligné que la réduction est le résultat des efforts que l'Exécutif, à travers les organismes évalués, a entrepris pour améliorer sa performance dans la gestion des ressources allouées.

Malgré cela, il a indiqué qu'il existe des unités budgétisées qui « n'ont pas rendu de comptes », après avoir réaffirmé que les dirigeants qui agissent de cette manière sont passibles de sanctions pécuniaires, avec des amendes pouvant aller jusqu'à un tiers de leur revenu annuel.

A cette occasion, la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a déclaré que l'acte de présenter le document susmentionné symbolise l'engagement du Parlement et de la Cour des comptes dans la vérification des comptes publics, dans le cadre de l'action de surveillance des députés.

Selon lui, cette indépendance de l'organe renforce la culture démocratique et reflète la bonne gouvernance, la parcimonie, la probité, la transparence et l'éthique dans la gestion des affaires publiques.

L'instrument juridique a été remis par la vice-présidente de la Cour des comptes, la vénérable juge Domingas Garcia, à la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.

Les présidents des commissions des Affaires juridiques et constitutionnelles de l'Assemblée nationale, Antonio Paulo, de la Commission de l'Économie et des Finances, Aia-Eza da Silva, et de l'Administration de l'État et du Pouvoir local, Franco Marcolino Nhany, ont assisté à la cérémonie de présentation de l'Avis sur le Compte général de l'État.

Le Compte Général de l'État (CGE) est le principal document de prestation de comptes de l'Etat, qui clôture le cycle budgétaire annuel et est présenté à l'Assemblée nationale avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se réfère.

Par cet instrument, la Cour des comptes évalue la perception des recettes et la manière dont les dépenses ont été engagées, ainsi que les projets d'investissement publics et privés, avec le soutien de l'État, à travers des études et des audits.

Les organes souverains, l'administration centrale et locale de l'État, ainsi que les établissements publics sont visés par cette évaluation.