Angola: Des ravins menacent de couper la circulation entre Cuito et Chitembo

Cuito — La circulation des personnes et des biens entre les villes de Cuito et Chitembo, dans la province de Bié, pourrait être interrompue dans un avenir proche en raison de l'extension de deux ravins près des rivières Kuamba et Tumbula, sur la nationale n°140.

Sur ce tronçon, qui relie les communes de Cuito, Chitembo et Mumbué, il existe actuellement au moins cinq ravines qui endommagent le macadam et risquent de compromettre la sécurité de la circulation des personnes et des biens.

L'administrateur municipal de Chitembo, Alexandre Celestino, préoccupé par la situation, a déclaré que le gouvernement provincial était déjà au courant de la situation, soulignant que, dans l'attente d'une intervention, l'administration municipale a mené des actions palliatives, basées sur le colmatage des nids-de-poule.

Il a appelé les automobilistes à adopter une conduite responsable afin d'éviter les pertes humaines et matérielles, compte tenu de l'état de la route.