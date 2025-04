Angola: Carolina Cerqueira souligne la présence des femmes dans l'élaboration des politiques équitables

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale (AN), Carolina Cerqueira, a souligné mercredi, à Luanda, la présence des femmes au Parlement angolais comme un moyen d'enrichir le débat politique, d'inclure de nouvelles perspectives et de construire des politiques publiques plus justes et équilibrées.

S'exprimant à l'ouverture du Colloque sur l'évolution historique de la participation des femmes au pouvoir législatif en Angola, elle a souligné que la participation des femmes dans cet espace n'est pas seulement une question de représentativité.

Elle a rappelé que dans l'actuelle législature, qui a commencé en 2022 et se termine en 2027, la représentation des femmes au Parlement est de 40,1 pour cent, le nombre le plus élevé de femmes dans la législature au cours des 50 dernières années, et que pour la première fois, elles occupent également des postes de grande importance politique, à la fois dans les commissions et dans les organes internes », a-t-elle rappelé.

Selon Carolina Cerqueira, les femmes parlementaires jouent un rôle fondamental au fil des ans dans la promotion de l'égalité des sexes, la défense des droits de l'homme, la culture de la paix et la défense de politiques sociales qui profitent à l'ensemble de la société.

C'est pourquoi elle les considère comme des voix actives dans la lutte contre la violence domestique, dans la défense du droit à l'éducation pour les filles, dans la condamnation des mariages et des grossesses précoces et qui sont déterminées à promouvoir et à autonomiser les femmes.

Dans son discours, Carolina Cerqueira a admis qu'en dépit des progrès accomplis, les femmes doivent encore relever de nombreux défis pour accéder à des postes de direction politique, en particulier au sein des partis politiques.

Elle a noté qu'il existe de nombreux obstacles culturels et institutionnels à leur pleine participation, qui nécessitent des efforts continus de sensibilisation et d'éducation, ainsi qu'un meilleur accès aux ressources pour leur permettre de renforcer leur formation et leur expérience dans divers domaines traditionnellement dominés par les hommes.