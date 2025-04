Angola: Le pays et les États-Unis d'Amérique analysent l'approfondissement de la coopération

Luanda — L'Angola et les États-Unis d'Amérique ont analysé, mardi, l'approfondissement des relations bilatérales en mettant l'accent sur les domaines de la vie politique, diplomatique, économique et commerciale.

Lors d'une conversation téléphonique entre le ministre des Relations Extérieures, Téte António, et l'envoyé spécial du président Donald Trump pour la région des Grands Lacs et conseiller principal des États-Unis pour les affaires arabes et du Moyen-Orient, Massad Boulos, les deux entités ont discuté de questions bilatérales, régionales et internationales.

Le ministre Téte António et le conseiller Massad Boulos ont évoqué la nécessité d'accroître les échanges de visites au plus haut niveau, ainsi que l'importance du Corridor de Lobito, une voie de transport stratégique qui relie l'intérieur de l'Afrique, y compris la République démocratique du Congo et la Zambie, à l'océan Atlantique via le Port de Lobito, en Angola.

L'envoyé spécial du président Donald Trump a également abordé la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, soulignant les efforts de médiation du président de la République, João Lourenço, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Le conseiller Massad Boulos a été nommé par le président Donald Trump comme envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, une zone d'Afrique centrale qui comprend des pays comme la République démocratique du Congo, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie.

L'une de ses fonctions est de coordonner les efforts des États-Unis pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région, ainsi que de faciliter le dialogue entre les pays de la région et avec différentes organisations internationales.

La politique étrangère des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs est influencée par un certain nombre de facteurs, notamment les intérêts géopolitiques, la sécurité régionale, les droits de l'homme et les ressources naturelles.

La région des Grands Lacs est marquée par les conflits et l'instabilité, et les États-Unis cherchent au fil des décennies à équilibrer leurs intérêts stratégiques et à promouvoir la paix et la sécurité.