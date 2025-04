Angola: Moxico Leste accueille la cérémonie centrale de la Journée de la Paix

Luanda — La municipalité de Luau, province de Moxico Leste, accueille l'événement central du 23ème anniversaire de la Journée de la Paix et de la Réconciliation Nationale, qui sera célébré vendredi (4) et présidé par la direction de la Vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Sous le thème «Angola 50 ans: Préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur», Moxico Leste accueille ainsi le premier acte de ce type depuis qu'elle a été élevée au rand de la province, à la fin de l'année dernière, dans le cadre de la nouvelle Division administrative qui a abouti à la création de trois régions (Moxico Leste, Icolo e Bengo et Cuando).

Cette date est célébrée à la suite de la signature, en 2002, du Mémorandum d'accord de Luena, qui a mis fin au long conflit armé qui a dévasté le pays et divisé les Angolais.

En plus de représenter le silence des armes, le 4 Avril a ouvert une ère de réconciliation entre les Angolais et la naissance d'un nouveau pays qui cherche, chaque jour, à consolider les fondements de la démocratie et à construire un développement économique et social durable.

Cette année, la Journée de la paix et de la réconciliation nationale est commémorée à un moment particulier, lorsque l'Angola célèbre les 50 ans de son indépendance nationale, c'est pourquoi les deux célébrations doivent être associées.

Si, d'un côté, on célèbre dans une perspective encore plus grande la réalisation de la Paix, on célèbre l'Indépendance Nationale, en honorant tous ceux qui se sont sacrifiés pour la libération de l'Angola, ainsi que ceux qui ont contribué, chacun à son niveau, à la construction de la Nation qui est aujourd'hui un motif de fierté pour tous.