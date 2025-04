Angola: Le Président de la République visite une exposition éducative pour enfants autistes

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a visité mercredi, au Centre des Sciences de Luanda, l'exposition "Autisme sans Masque", composée de 47 peintures faites par des enfants autistes, et a visionné le film "Íris".

L'activité fait partie du programme célébrant la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, célébrée aujourd'hui.

Les images, propriété de la plateforme sociale Kuena, montrent des personnalités liées à la politique, à la culture, entre autres secteurs, en mettant l'accent sur la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, qui était présente à l'événement.

L'exposition vise à promouvoir une plus grande connexion entre les mères et les enfants autistes, à travers la peinture.

Chaque enfant exprime ses sentiments et ses émotions sur « le visage de la mère », comme s'il s'agissait d'une toile vierge. La technique photographique a été utilisée pour composer les tableaux.

Le court métrage « Íris : O Mergulho no Mundo dos Autistas » est un film qui raconte l'histoire d'Íris, une femme de 35 ans, qui fait face à des défis familiaux et sociaux après que son fils, Nassor, a reçu un diagnostic d'autisme, ce qui l'a amenée à chercher des solutions et à créer un centre de soutien pour les enfants autistes.

"Crucifiée" par la société, Íris, à la recherche de solutions, s'associe à Ndayola et crée ensemble un centre de conseil pour accompagner les enfants atteints d'autisme et d'autres pathologies.

Jouée par Delma Francisco, l'histoire, une production de Coração Azul et YELLEN, mise en scène par Blandine Klander, explore l'importance de comprendre et de soutenir les personnes autistes et leurs familles et constitue une opportunité pour les mères et les professionnels de la santé de s'impliquer dans ce sujet et d'en apprendre davantage sur le monde de l'autisme.

Partager l'humanisme

João Lourenço a partagé l'humanisme et l'empathie, le jour où le monde s'arrête pour comprendre l'autre et accepter ce qui est différent.

Le Président de la République et la Première Dame se sont joints à cette cause qui, dans le monde entier, mobilise toujours plus de solidarité et de compréhension, à mesure que la science et la connaissance se renforcent dans la compréhension du phénomène de l'autisme, qui, selon les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), touche 1 enfant sur 160.

João Lourenço, dans une atmosphère détendue, s'est laissé peindre par deux enfants présentant différents niveaux de troubles du spectre autistique (un garçon et une fille), leur a parlé et a enregistré le moment en photographies.

Soutien

A la fin, la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta, a déclaré à la presse que l'Exécutif apporte un soutien total aux personnes souffrant de divers troubles, dans le cadre d'un plan approuvé au niveau national.

Selon Silvia Lutucuta, le ministère de la Santé réalise un travail conjoint qui implique un diagnostic rapide des patients et participe également à leur rétablissement et à leur intégration sociale.

La Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est célébrée le 2 avril. La date a été fixée en 2007 par les Nations Unies (ONU) pour sensibiliser aux troubles du spectre autistique (TSA) et lutter contre les préjugés.