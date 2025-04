Angola: Les ambassadeurs visitent le projet de production de terres rares à Longonjo

Longonjo — Une délégation de 18 ambassadeurs accrédités en Angola a visité mercredi le projet de production d'éléments de terres rares, dans la municipalité de Longonjo, province de Huambo.

La délégation, conduite par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Angola et à São Tomé, James Story, a parcouru 64 kilomètres en train, entre la gare principale du Chemin de fer de Benguela (CFB), dans la ville de Huambo, et la municipalité de Longonjo.

Accompagnés du gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, les ambassadeurs ont été reçus par la directrice nationale d'Ozango Minerais, chargée de la prospection, Geraldine Máquina, qui a expliqué l'état d'avancement du projet, la construction des infrastructures devant commencer en mai prochain.

Il s'agit d'équipements pour soutenir la mine et une raffinerie, qui permettront le début de l'exploitation en 2027, d'aldéhydes dont la valeur commerciale est limitée au néodyme et au prazéondyme, qui sont utilisés pour produire des aimants super puissants.

Ces aimants servent à stimuler la transition énergétique verte, la production d'éoliennes, de voitures électriques et d'autres appareils électroniques.

S'adressant à la presse, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Angola, Bharat Joshi, a considéré qu'il s'agissait d'un projet très important, développé par Pensana, une entreprise britannique.

Il a déclaré que la mine servirait à la transition énergétique dans le monde, car elle bénéficierait à la population locale, avec de l'emploi, de l'électricité et du développement pour le pays, en particulier pour la province de Huambo et la municipalité de Longonjo.

Le diplomate a informé que le Royaume-Uni investit dans le projet plus de 300 milliards de dollars américains, montant qui pourrait augmenter, dans le but d'apporter un développement économique durable et davantage d'opportunités d'employabilité aux citoyens de la province de Huambo.

Le diplomate a réaffirmé le début de la construction des infrastructures pour soutenir la mine à partir de mai prochain.

À son tour, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a déclaré qu'il s'agissait d'une grande opportunité, non seulement pour explorer, mais aussi pour générer des capacités locales, car la visite au projet de production d'éléments de terres rares est le renforcement qui est prévu, tant pour la mobilisation des ressources que pour le démarrage effectif du projet.

Il a préconisé l'exploitation le plus rapide possible des terres rares, afin de les mettre au service de l'économie nationale et mondiale, car le Gouvernement angolais apporte tout le soutien nécessaire, pour que rien ne manque et que le projet connaisse en effet son développement naturel.

"Par conséquent, parler aujourd'hui des terres rares de Longonjo, c'est parler des perspectives de développement. Comme vous le savez, les ressources en elles-mêmes, si elles ne sont pas explorées, ne génèrent pas de capacités pour promouvoir le développement et nous voyons ici que la structure du projet lui-même a aujourd'hui un très grand capital, c'est-à-dire qu'elle a une projection énorme, ce qui nous fait croire que de nouveaux progrès seront bientôt connus", a-t-il souligné.

Le gouvernant a salué l'engagement des différentes entités directement liées au projet, en particulier les entreprises et les États membres qui apportent un grand soutien à cette initiative.

La délégation comprend les ambassadeurs d'Allemagne, de Belgique, du Canada, de Corée, d'Espagne, d'Italie, de Norvège, des Nations Unies, du Portugal, de Roumanie, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, du Swaziland et les chargés d'affaires des ambassades d'Espagne, des Pays-Bas, de Suède et de Suisse.