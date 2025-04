Angola: Le diplomate américain reconnaît le rôle du PR dans la pacification du continent

Longonjo — Le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis en Angola et à Sao Tomé, James Story, a reconnu mercredi, dans la province de Huambo, le rôle du Président angolais João Lourenço dans la pacification du continent africain.

S'adressant à la presse, le diplomate, qui dirige une délégation de 18 ambassadeurs visitant des projets le long du corridor de Lobito, entre Huambo et Benguela, a déclaré que grâce au travail du Président João Lourenço, l'Angola pourrait devenir une référence pour le monde sur la façon de faire la paix entre l'opposition, le Gouvernement et les peuples en conflit.

Il a souligné que le travail réalisé par le Président angolais en République démocratique du Congo est extrêmement important, surtout pour atteindre un moment où le peuple peut parler, ce qui fait de l'Angola une référence sur la façon d'arrêter les guerres, de faire un pays total et de le développer.

«Je pense que João Lourenço fait un travail fantastique en ce moment (...), en fait, il fait du bon travail», a-t-il souligné.

Il a ajouté que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique soutenait tous ces efforts de pacification du continent, en particulier maintenant que le Président João Lourenço prend la présidence de l'Union africaine.

Financements

James Story a réaffirmé le financement du Gouvernement américain pour le Corridor de Lobito, un investissement de six milliards de dollars, alors qu'une étude de faisabilité est en cours pour créer une valeur ajoutée au projet.

Il a indiqué que cette initiative faisait partie de tous les projets du Gouvernement américain, dans le but de promouvoir plus de revenus et de prospérité, non seulement en Angola, mais dans le monde entier.

Il a indiqué que l'étude de faisabilité, estimée à quatre millions de dollars, était en cours.

Le diplomate a affirmé que l'Angola a beaucoup plus d'opportunités de financement, bien que le plus important à l'heure actuelle soit les partenariats qui sont faits avec le Royaume-Uni, le Gouvernement angolais et le peuple.