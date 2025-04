Ile Maurice: À la découverte des Îlots

L'île Maurice est entourée de plusieurs petits îlots magnifiques, chacun ayant ses propres spécificités et offrant différentes activités. Pour protéger ces trésors naturels et les préserver pour les générations à avenir, le gouvernement a commencé à y mettre bon ordre. La première étape a été le nettoyage de l'île-aux-Bénitiers, où des structures illégalement érigées ont été démolies. Ce processus s'étendra à d'autres îlots afin de les maintenir propres et accessibles à tous. Découvrons ce que ces îlots ont à offrir !

Ceux de la côte est

Les îlots de la côte est sont réputés pour leurs plages de sable fin, leurs eaux cristallines et leurs paysages à couper le souffle. Ces îlots sont parfaits pour les amateurs de détente et d'aventure.

· Île-aux-Cerfs : ce joyau de l'est est célèbre pour ses magnifiques plages et ses nombreuses activités. On peut y faire du parachute ascensionnel, du snorkeling et même du golf sur un parcours de renommée internationale.

· Îlot-Mangénie : situé à proximité de l'Île aux Cerfs, cet îlot privé, appartenant au Shangri-La Le Touessrok Resort, offre un cadre exclusif avec des plages tranquilles et un service haut de gamme.

· Île-de-la-Passe : cet îlot historique a joué un rôle clé lors de la bataille navale de Grand-Port. Aujourd'hui, il abrite des ruines fascinantes et des spots de plongée exceptionnels.

· Île-aux-Aigrettes : gérée par la Mauritian Wildlife Foundation, cette réserve naturelle abrite des espèces rares comme des tortues géantes et des geckos verts. Les visites guidées permettent d'en apprendre plus sur la faune et la flore uniques de l'île.

Les îlots de la côte ouest

Les îlots de la côte ouest offrent des paysages impressionnants et des expériences uniques, notamment des rencontres avec les dauphins.

· Île-aux-Bénitiers : située au large de la côte sud-ouest, cette île est célèbre pour sa plage magnifique et la formation rocheuse appelée Crystal Rock. Les visiteurs peuvent y faire du snorkeling, nager avec les dauphins et profiter d'un pique-nique sur la plage.

Ceux du Nord

Les îlots du Nord de l'île sont parfaits pour des excursions en mer et offrent des opportunités incroyables pour la plongée et la découverte de la vie marine.

· Île-Plate (Flat Island) : connue pour son phare historique et son site de plongée Shark Pit, où les plongeurs peuvent observer des requins et une vie marine foisonnante.

· Îlot-Gabriel : situé juste à côté de l'Île Plate, cet îlot est une réserve naturelle avec des plages immaculées et des eaux cristallines, idéales pour la baignade et le snorkeling.

· Coin-de-Mire (Gunner's Quoin) : ce site est populaire pour la plongée sous-marine en raison de sa riche biodiversité marine et de ses formations rocheuses spectaculaires.

· Île-Ronde : une réserve naturelle protégée qui abrite plusieurs espèces endémiques.

· Pointe-Bernache : situé près de l'Île d'Ambre, cet îlot est parfait pour une journée de détente et de pêche.

Les îlots de la côte sud

Les îlots de la côte sud sont plus sauvages et moins fréquentés, offrant des paysages fantastiques et une biodiversité préservée.

· Île-des-Deux-Cocos : un îlot privé offrant un cadre luxueux avec des plages paradisiaques et une expérience inoubliable pour les visiteurs.

Les îlots de la côte nord-est

Les îlots de la côte nord-est sont parfaits pour les amoureux de la nature et les amateurs d'activités en plein air.

· Île-d'Ambre : cette île fait partie d'un parc national et est idéale pour le kayak à travers ses mangroves, ainsi que pour la randonnée dans sa végétation luxuriante.

Grâce aux efforts du gouvernement, ces îlots seront mieux protégés et resteront propres pour les générations futures. Ils constituent des trésors naturels, qui méritent d'être préservés afin que chacun puisse en profiter