Ile Maurice: Hommage à la persévérance et l'engagement d'Ameegah Paul

Le 12 mars, lors des célébrations de l'Indépendance de Maurice, Ameegah Paul a été honorée en recevant l'une des plus hautes distinctions de la République, Member of the Star and Key of the Indian Ocean (MSK), une décoration rare qui témoigne de son courage et de son dévouement. Cela a été l'occasion pour la communauté de rendre hommage à cette jeune femme atteinte de paralysie cérébrale partielle et qui, qui malgré les défis, a su se montrer un exemple de résilience.

Dans le cadre de cette reconnaissance, une cérémonie a été organisée au bureau du ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, à Port Louis, le jeudi 27 mars, en présence des parents d'Ameegah Paul, de ses amis ainsi que des membres de l'Association pour les droits des handicapés.

Un moment d'émotion intense où l'on a célébré non seulement les exploits d'Ameegah, mais aussi l'engagement de toute une communauté en faveur des droits des personnes en situation de handicap. Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, très ému par cette distinction, a expliqué qu'Ameegah Paul figurait parmi les premières personnes qu'il avait proposées pour recevoir cette décoration lors des célébrations de l'Indépendance. «Je suis fier de l'avoir vue recevoir cette distinction. Elle incarne la force, la persévérance et l'espoir», a-t-il déclaré. Le ministre a également saisi l'occasion pour souligner les efforts du gouvernement pour améliorer le système de protection sociale, notamment en matière de pension d'invalidité.

Réforme du système de pension d'invalidité

Lors de cette rencontre, Ashok Subron a expliqué qu'une réforme globale du système de la pension d'invalidité était en cours. Cette réforme vise à répondre aux préoccupations des bénéficiaires, notamment en révisant la durée de l'attribution de la pension, qui est actuellement fixée à un an.

Le ministre a précisé qu'une révision de cette durée serait envisagée, notamment en ce qui concerne les modalités de renouvellement des demandes, afin d'alléger la charge administrative des bénéficiaires. «Actuellement, 50 % des pensions sont accordées pour une durée d'un an, obligeant ainsi chaque année la moitié des bénéficiaires à renouveler leur demande. Nous allons revoir cette question de durée», a affirmé Ashok Subron. Par ailleurs, une révision du montant alloué aux bénéficiaires pourrait également être envisagée.

Le ministre a également évoqué les enjeux liés à l'éligibilité à la pension d'invalidité, le fonctionnement du Medical Board et la nécessité d'intégrer une représentation des personnes handicapées au sein de ce comité d'évaluation. «Nous invitons toutes les personnes ayant des propositions à nous les soumettre d'ici le 10 avril», a-t-il ajouté, soulignant l'importance d'une participation active de la communauté dans les décisions qui la concernent.

Un combat pour tous ceux en situation de handicap

Lors de la cérémonie, Ameegah Paul, visiblement émue, a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers ses parents et le ministre. Elle a salué le soutien indéfectible de ses proches qui, malgré les épreuves, ont toujours été présents pour elle. «Ma famille m'a rejetée, mais ce sont mes parents qui ont toujours été là pour moi. Mo mama ti pe amenn mwa lekol. Mo rapel kan dokter ti dir mo pa pou kapav marse, mo mama ti dir non, li pou marse li», a-t-elle déclaré en larmes.

Ameegah a également souligné que son combat ne se limite pas à sa propre situation, mais qu'il vise à améliorer la condition des personnes en situation de handicap à Maurice. «Mo konba li pou bann dimounn andikape, pou zot gagn seki zot merite», a-t-elle affirmé. Cette déclaration a touché les personnes présentes, qui ont salué son courage et son engagement sans faille.

La cérémonie en l'honneur d'Ameegah Paul a ainsi non seulement été un hommage à une personne exceptionnelle, mais aussi un appel à l'action pour renforcer les droits et les protections des personnes en situation de handicap à Maurice.