<strong>Addis-Abeba, le — Les pays BRICS partagent des points de vue similaires sur de nombreux sujets et pourraient former une alliance pour présenter un front uni sur diverses plateformes internationales, a déclaré Igor Makarov, directeur du département Économie mondiale et Affaires internationales de l'École supérieure d'économie de l'Université.

L'expert a précisé que les pays BRICS pourraient également créer de nouvelles institutions internationales dans les domaines où il n'existe pas encore d'organisations, selon TASS, un média russe.

« Le meilleur exemple est la gestion des conséquences des catastrophes naturelles », estime l'expert. « Aucune institution internationale ne coordonne réellement les activités des États pour contrer les conséquences de ces catastrophes. C'est une formidable opportunité que les pays BRICS pourraient saisir. »

La conférence du Club de discussion international Valdaï et du Centre d'études russes de l'Université pédagogique de Chine orientale s'est tenue à Shanghai du 31 mars au 1er avril à l'Université pédagogique de Chine orientale.

Plus de 60 experts de renom venus de Russie et de Chine y ont participé. Les experts ont discuté des agendas mondiaux et eurasiens, ainsi que des relations bilatérales entre la Russie et la Chine.

Le thème principal était « L'espace de développement conjoint : dimensions mondiales et eurasiennes », a-t-il été indiqué.