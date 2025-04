Ethiopie: Les réformes juridiques post-réformes remodèlent le paysage démocratique éthiopien - Députés.

<strong>Addis-Abeba, le — Les membres de la Chambre des représentants du peuple ont noté que les réformes nationales, notamment la révision des lois restrictives, ont permis un élargissement substantiel de l'espace démocratique du pays, favorisant ainsi de plus grandes libertés politiques.

Azmeraw Andemo, vice-président de la Commission permanente des affaires démocratiques de la Chambre, a déclaré que l'Éthiopie d'avant les réformes souffrait d'un espace démocratique restreint et de lois entravant la gouvernance démocratique.

S'adressant à l'ENA, Azmeraw a souligné les efforts déployés par le gouvernement après les réformes pour réviser ces lois restrictives, citant des révisions clés, telles que les amendements au Conseil électoral national d'Éthiopie, aux lois sur les médias, les droits de l'homme et le médiateur, qui ont joué un rôle crucial dans la promotion d'un environnement politique plus ouvert et inclusif dans le pays.

Il a également évoqué l'impact de la Proclamation sur les médias de masse sur la liberté des médias et l'augmentation de la diversité des voix qui en résulte.

Azmeraw a également évoqué le rôle de la Proclamation électorale révisée dans la création des conditions nécessaires à des élections inclusives, transparentes et crédibles, facilitées par un conseil électoral indépendant, soulignant que ces changements juridiques ont élargi l'espace démocratique du pays, favorisé l'émergence d'institutions démocratiques impartiales et cultivé une culture démocratique.

Isa Boru, vice-président de la Commission permanente des affaires juridiques et de la justice de la Chambre, a pour sa part évoqué les griefs publics et les violations des droits de l'homme antérieurs à la réforme.

Il a déclaré que le gouvernement réformateur s'est attaqué à ces problèmes en révisant les lois répressives, notamment la Proclamation antiterroriste.

Selon Isa, la création d'institutions judiciaires efficaces et crédibles, des enquêtes criminelles aux procédures judiciaires, qui respectent la dignité humaine et l'éthique professionnelle, a été soulignée.

Les députés ont conclu que les réformes nationales ont élargi l'espace démocratique de l'Éthiopie et établi un système de gouvernance plus juste, plus transparent et plus inclusif.