Tunisie: Le Palestinien Jihad Akl et le Tunisien Zied Zouari à l'affiche du 13ème Festival du violon à Sfax

La treizième édition du Festival du violon, placée sous le slogan "Le violon est un pont entre l'Orient et l'Occident", se tiendra les 4, 5 et 6 avril dans la ville de Sfax.

Quatre musiciens sont à l'affiche de cette édition qui accueillera deux violonistes de renom : le Palestinien Jihad Akl et le Tunisien Zied Zouari. À leurs côtés, les musiciennes françaises Clémence Mebsout, au violoncelle, et Leila Soldevila, à la contrebasse, enrichiront la programmation.

Les deux violonistes se produiront séparément lors de spectacles prévus au Théâtre municipal de Sfax. Le reste de la programmation sera réparti entre le Conservatoire national de musique et de danse de Sfax et le Complexe culturel Mohamed Jammoussi.

Le programme de cette édition 2025 a été dévoilé mercredi lors d'un point de presse tenu à Sfax en présence de Zied Zouari. Cette édition, baptisée "Mabrouk Chakroun" en hommage au violoniste du même nom, marque une première dans l'histoire du festival en lui conférant une dimension internationale, ont annoncé les organisateurs.

Le spectacle d'ouverture sera assuré par Jihad Akl, qui recevra un hommage particulier, tout comme la famille du violoniste Mabrouk Chakroun. La soirée inaugurale inclura également une prestation de l'Orchestre de Chambre du Conservatoire national de musique et de danse de Sfax.

Né en 1968 à Beyrouth, Jihad Akl est un violoniste et compositeur de renommée internationale. Son père, Ahmad Said Akl, était musicien et enseignant. Lauréat de plusieurs prix, il est reconnu pour son style unique et ses performances en solo. Il s'est produit sur les plus grandes scènes mondiales, notamment à Dar El Opera en Égypte, au siège des Nations Unies à New York, ainsi que dans divers festivals en Tunisie et ailleurs.

Le deuxième soir, Zied Zouari montera sur scène accompagné de Leila Soldevila et Clémence Mebsout pour un spectacle intitulé "Birds", dont la première tunisienne aura lieu à Sfax avant une prochaine représentation, le 24 avril, à Lille, en France.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Zied Zouari a souligné que son spectacle proposera des sonorités revisitées inspirées du patrimoine musical tunisien et arabe. Il a également affirmé que le Festival du violon de Sfax doit devenir un événement artistique majeur contribuant au rayonnement culturel de la région.

Le Conservatoire national de musique et de danse de Sfax accueillera une rencontre avec Jihad Akl, prévue le 5 avril, ainsi qu'une masterclass dirigée par Zied Zouari, Leila Soldevila et Clémence Mebsout, le 6 avril.

Enfin, la dernière journée du festival se déroulera au Complexe culturel Mohamed Jammoussi avec, dès 10h, un spectacle de la troupe musicale de l'Institut pilote de Sakiet Ezzit. La cérémonie officielle, prévue à 15h, sera marquée par l'annonce des lauréats de la compétition officielle du festival.

Le Festival du violon de Sfax est organisé par le Conservatoire national de musique et de danse de Sfax, en partenariat avec le commissariat régional aux Affaires culturelles de Sfax et la Maison de la Culture Sakiet Eddayer.