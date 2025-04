Algérie: CS Constantine-USM Alger (1-1) - Le rêve est permis pour les deux formations

CONSTANTINE — Le CS Constantine a concédé le match nul (1-1) mercredi soir au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, face à l'USM Alger en quart de finale (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Un score qui permet aux deux formations algériennes de garder toutes leurs chances de qualification au dernier carré de la coupe de la CAF.

Plus en jambes en première période, les constantinois prennent possession de l'entrejeu et sont plus dominateurs, ne laissant que peu de ballons à leurs adversaires qui furent à deux doigts d'encaisser un premier but dès la 3' à la suite d'une perte de balle de Kevin Mundeko qui laisse filer Fethallah Tahar dont le tir est toutefois capté par Oussama Benbot.

Le ton venait d'être donné et à la 10', un échange rapide entre Fethallah Tahar et Brahim Dib permet au premier nommé d'adresser un centre-tir depuis la droite qui met à nouveau le gardien Usmiste à contribution. Le keeper de l"USMA s'illustrera une nouvelle fois à la 22' en repoussant avec brio une magnifique reprise de Mohamed Benchaïra depuis la ligne des 16 Yards.

Les hommes de Marcos Paqueta éprouvent énormément de mal à sortir la tête de l'eau durant la première demi-heure de jeu et finissent par concéder l'ouverture du score, signée Mounder Temine (29'). Tout est parti d'une superbe ouverture de Fethallah Tahar qui trouve Houari Baouche sur le côté gauche. Le tir rageur de ce dernier, dévié par le capitaine d'équipe Adem Alilet, suit une trajectoire flottante qui déséquilibre Oussama Benbot. Ce dernier ne peut rien, en effet, sur la tête à bout portant de Temine qui avait bien suivi.

Les Rouge et Noir tentent de réagir mais il fallut attendre la 39' pour assister au premier tir dangereux des gars de Soustara, oeuvre d'Ahmed Khaldi, de 20m, mais le gardien constantinois Bouhalfaya est à la parade.

Les Usmistes "poussent" en fin de première mi-temps, mais, malheureusement pour eux, Riad Benayad rate de peu une occasion très nette de remettre les pendules à l'heure, son tir en demi-volée passant très près du poteau droit de Bouhalfaya (40').

Le même Benayad récidive juste après mais, cette fois son tir décoché depuis l'entrée de la surface de réparation est difficilement dévié en corner par le porter constantinois (41').

Après les citrons, les co-équipiers de Salim Boukhanchouche semblent plus déterminés, se ruent en attaque, et obtiennent un penalty sifflé par l'arbitre mauritanien Dahane Beida après consultation la VAR à la suite d'une main de Jouari Baouche (49').

Chargé d'exécuter la sentence, Mehdi Merghem bute sur le gardien Bouhalfaya, au grand dam des supporters algérois.

C'était toutefois partie remise puisqu'après un tir enroulé de Dib qui frôle la transversale (67'), les Usmistes finissent par égaliser grâce à leur défenseur Kevin Mundeko qui s'y prend à deux fois pour battre

Bouhalfaya à la suite d'un coup franc remarquablement exécuté par le nouveau rentrant Adalid Terrazas (73').

L'expulsion de Boukhenchouche à l'entame du dernier quart d'heure (pour un second carton jaune) pouvait laisser penser que les "Sanafir" allaient faire cavalier seul et se montrer plus dangereux, mais il n'en fut rien et le score en restera là malgré une dernière tête de Temine, légèrement au-dessus (86').

La qualification pour le dernier carré de la coupe de la CAF se décidera à Alger à l'issue du match retour qui s'annonce d'ores et déjà palpitant.