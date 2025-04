Tunisie: Volonté commune de développer davantage la coopération bilatérale

Lors d'un entretien entre les deux chefs de la diplomatie, les deux parties ont confirmé les bonnes relations unissant les deux pays, ainsi qu'une volonté commune de les développer, notamment dans les secteurs de l'économie verte et des énergies renouvelables.

Dans le cadre de sa visite de travail à Stockholm à l'invitation de son homologue suédoise, le ministre des Affaires étrangères, de la Migrations et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu hier mardi, une réunion avec Mme Maria Malmer Stenergard, ministre des Affaires étrangères suédoise, afin d'examiner la réalité et les perspectives des relations bilatérales entre la Tunisie et la Suède, ainsi que les moyens de promouvoir la coopération mutuelle dans les domaines prioritaires.

À cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne a évoqué les solides relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et la Suède, qui datent d'une longue période, puisque la coopération bilatérale et les échanges commerciaux entre les deux pays sont établis depuis 1957. Une coopération qui est centrée sur l'engagement commun en faveur de la paix, des valeurs humanitaires, et des programmes conjoints de développement durable lancés depuis l'indépendance de la Tunisie.

Dans la même perspective, Mohamed Ali Nafti a souligné que la Tunisie tend à approfondir ses relations avec la Suède dans les domaines liés aux priorités de développement des deux pays, en particulier les secteurs économique et commercial, notamment les énergies renouvelables et les technologies avancées. Et d'exprimer sa reconnaissance envers la Suède qui a fait part et de sa volonté sincère à développer les relations bilatérales et diverses coopérations dans l'intérêt commun des deux pays, et à booster les investissements communs et les flux touristiques suédois vers la Tunisie.

Mme Maria Malmer Stenergard a salué, à son tour, la coopération existante entre la Tunisie et la Suède, soulignant la volonté des autorités suédoises de développer la coopération bilatérale et d'élargir ses horizons vers d'autres domaines vitaux tels que l'économie verte, les énergies renouvelables, les technologies de la communication et du savoir.

La ministre suédoise a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à soutenir la Tunisie dans son partenariat avec l'Union européenne, tout en soulignant l'importance de l'espace méditerranéen et des solides mécanismes développés au sein de l'UE pour le consolider et le promouvoir.

Les deux ministres des A.E. discutent également des sujets d'intérêt commun et d'ordre régional, ainsi que des développements sur un certain nombre de questions régionales et internationales. Mohamed Ali Nafti a souligné la position ferme de la Tunisie en faveur d'un État palestinien indépendant, rejetant toute agression perpétrée contre le peuple palestinien.

La rencontre a aussi été l'occasion de passer en revue le rôle de la communauté tunisienne résidant en Suède. Dans ce sens, le chef de la diplomatie a souligné la contribution des Tunisiens à travers les ponts sociaux, économiques et culturels entre les deux pays amis. De même, il a salué la Suède pour son accueil des premières vagues de Tunisiens qui ont choisi ce pays comme destination de résidence depuis les années 1970, pour que leur nombre augmente à plus de 12.000 Tunisiens actuellement. Il a, également, souligné l'importance de leur intégration dans le pays de résidence, tout en restant attachés à leur patrie.