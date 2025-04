Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzri appelle à accélérer le traitement des dossiers et à lever les obstacles administratifs

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a reçu, ce mercredi 2 avril 2025, au Palais du gouvernement à la Kasbah, les responsables des structures, institutions et établissements placés sous la tutelle de la présidence du gouvernement, à l'occasion des voeux de l'Aïd el-Fitr.

À cette occasion, elle a insisté sur la nécessité d'accélérer le traitement des dossiers en suspens et de lever tous les obstacles administratifs entravant l'exécution des décisions sur le terrain. Elle a appelé à un engagement sans relâche, à une mobilisation accrue des efforts et à une prise de responsabilité totale afin de concrétiser la vision du président de la République, Kaïs Saïed. Cette vision repose sur une action proactive de chaque responsable pour surmonter les blocages, proposer des solutions efficaces et répondre aux attentes des Tunisiens en matière d'amélioration des conditions de vie.

Sarra Zaafrani Zenzri a également mis en avant le haut niveau de compétence et d'expertise des équipes de la présidence du gouvernement, estimant qu'elles doivent donner l'exemple aux autres ministères et structures publiques en matière de réactivité et d'efficacité. Elle a enfin souligné l'importance du travail en synergie, de la valorisation des talents et de l'amélioration continue des performances pour garantir une administration plus dynamique et efficace.