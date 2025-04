Tunisie: Trafic de drogue - Des réseaux internationaux démantelés au pays

Le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, a annoncé ce mercredi 2 avril 2025 que les unités de la Garde nationale enregistrent des avancées significatives dans la lutte contre la drogue et le crime organisé. Il a souligné que le ministère de l'Intérieur mène une bataille quotidienne contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la contrebande, la corruption et le trafic de stupéfiants.

Dans une déclaration accordée ce mercredi à Expeess Fm, Jebabli a indiqué que depuis le début de l'année, plusieurs réseaux internationaux ont été démantelés dans des zones frontalières et côtières. Il a précisé qu'au cours du mois de Ramadan, la direction des affaires judiciaires de la Garde nationale et la brigade centrale de lutte contre la drogue ont mené une vaste opération dans les gouvernorats du Grand Tunis, de Monastir, de Sousse et de Kasserine.

Grâce aux opérations de renseignement menées par la sous-direction du renseignement et les unités de recherche et d'inspection dans toutes les régions du pays, d'importantes quantités de drogue ont été saisies. Les forces de sécurité ont arrêté 11 suspects, dont trois étrangers.

Par ailleurs, plusieurs véhicules ainsi que des sommes d'argent en dinars tunisiens et en devises étrangères ont été confisqués. Une autre opération a permis de démanteler un réseau actif dans le trafic d'armes et de stupéfiants à Tlabet, dans le gouvernorat de Kasserine. Cinq individus ont été interpellés et placés en détention.

Jebabli a insisté sur la poursuite de ces opérations de grande envergure et a rappelé le rôle essentiel des citoyens dans la lutte contre la criminalité. « Nous ne cédons à aucune menace et nous ne nous soumettons à aucune partie hors-la-loi », a-t-il conclu.