Tunisie: Bouffée d'air pour le CSS - L'orage est passé

Après la tempête dans le camp des Sfaxiens avec la grève des joueurs, le calme est revenu avec le paiement d'une partie des arriérés. Mais ce n'est qu'un répit de courte durée en attendant des jours meilleurs.

Le Comité de direction provisoire du CSS, présidé par Mahdi Frikha, a eu le mérite d'avoir accepté la lourde responsabilité d'être à la tête d'un club en pleine crise financière après la démission de tout le bureau directeur d'Abdelaziz Makhloufi à un moment crucial de la saison sportive. Même pour trois mois, cette mission était un défi immense pas facile à relever. On reconnaît aussi à cette même équipe de dirigeants d'avoir veillé à ce que son travail se fasse dans le respect de deux principes majeurs de la bonne gouvernance : la clarté et la transparence.

Après voir fait l'état des lieux et révélé au grand public sfaxien le résultat de cet audit, avec un endettement qui a dépassé toutes les bornes et la nécessité de réunir plus de 14 millions de dinars en quelques mois pour sortir de ce gigantesque gouffre financier, le comité est entré dans une vaste campagne de collecte des fonds nécessaires pour parer à deux dangers majeurs : l'interdiction de participation au championnat 2025 / 2026 et l'interdiction de recrutement. On pourra craindre le pire et de vrais lendemains qui déchantent pour le prestigieux club de la capitale du Sud si l'objectif de le sauver n'est pas atteint d'ici le mois de juin.

Les trois prochains mois seront donc décisifs pour la réussite de la grande opération de sortie de crise qui se fera avec la conjugaison des efforts de plusieurs intervenants dans la gestion du club que sont le Haut Comité de soutien, les hommes d'affaires qui n'ont jamais rechigné dans le passé à ce devoir et les supporters. Cette collecte de dons a été lancée samedi dernier avec le grand espoir qu'elle donnera ses fruits dans les plus courts délais pour convaincre les plus sceptiques parmi les hommes qui ont la capacité de prendre les premières responsabilités de présenter un Comité d'urgence lors des élections prévues le 15 mai et de retrousser les manches pour mettre en oeuvre un projet d'assainissement réaliste qui n'est pas basé sur de simples promesses et de vagues estimations.

La Coupe de Tunisie, unique possibilité de rachat

Dans une saison sportive où une place parmi les quatre premiers en championnat est devenue hors de portée, le seul challenge qui reste pour se racheter est de briguer le trophée de la Coupe de Tunisie. Normalement pas de soucis pour passer en huitièmes pour Lassâad Dridi et sa bande avec l'Union Sportive de Zriba comme adversaire des seizièmes.

Le deuxième match amical remporté par 2 buts à 1 contre l'ESZ ( buts de Baraket Lahmidi et Mohamed Dhaoui), après une défaite de 1 à 0 lors du premier match à Zarzis, a permis au coach des Sfaxiens de dégager l'ossature de l'équipe qui tentera , sans les joueurs étrangers interdits dans un tour contre un club de division inférieure, de ramener la qualification de Hammam Zriba.

L'effectif a enregistré le retour des joueurs. clés blessés tels que Mohamed Nasraoui et Youssef Becha dont la réintégration dans le onze rentrant sera toutefois progressive. Le gardien Sabri Ben Hassen est, lui aussi, de retour alors que la saison de Achraf Habbassi est terminée avec une opération dans les prochains jours qui sera suivie d'une longue période de rééducation.