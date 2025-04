Tunisie: Archivart présente la 3è édition de Sprint'Art Show - Focus sur une nouvelle génération

La vendange de cette année inclut des oeuvres qui mêlent photograhie, peinture, dessin, gravure, art digital et autres techniques mixtes, proposées par Abir Hleli, Aicha Attig, Ahmed Abbes, Alaeddine Zemzmi, Amel Naija, Boutheina Dammak, Donia Zaghbib, Eya Yahyaoui, Ghada Benhassan, Ines Arif, Lilia Samaali, Loua Dafdouf, Mariam Ayadi, Mohamed Ben Othmen, Ons Toumi, Ouméma Bouasssida, Oussema Zakraoui, Rahma Abdelkefi, Raya Rebai, Rim Ben Amara, Rim Bouras, Sarah Laajimi, Soulaiemen Aboubacar et Taher Abid (Kero).

La galerie Archivart présente actuellement la 3e édition de Sprint'Art Show, une exposition qui met en lumière de nouveaux faires, ceux d'une génération émergente d'artistes visuels tunisiens.

A l'origine de cette exposition, un programme international d'incubation nommé Sprint Art que la galerie dédie aux jeunes artistes. Ils y sont initiés aux aspects professionnels du monde de l'art. «Le programme qui, en Tunisie, est à sa 6e édition, leur apprend par exemple à bien préparer leurs portefolios, comment soumettre leurs candidatures aux programmes de résidence artistique, comment contacter des galeries, etc», nous dit la coordinatrice du projet, Sarah Laajimi et d'ajouter: «Cela se fait en une semaine intensive pour se cloturer avec une cérémonie de remise des certificats en présence des formateurs et autres experts».

Ces formations ont eu lieu dans différentes villes : Tunis, Hammamet, Le Kef, Djerba, Sousse, et Sfax et au-delà du pays pour inclure d'autres pays africains: Kigali (Rwanda), Dakar (Sénégal) et Abidjan (Côte d'Ivoire), avec une édition dans chaque ville.

Le Sprint'Art Show, qui est une exposition rétrospective, vient donc commémorer les résultats de la formation Sprint art. C'est aussi une opportunité pour les sprintartists d'exposer pour la première fois et présenter ainsi leurs parcours et leurs approches artistiques. C'est le récit d'un voyage de formation et une manière de partager le cheminement de leurs carrières, comme le notent les organisateurs.

La vendange de cette année inclut des oeuvres qui mêlent photograhie, peinture, dessin, gravure, art digital et autres techniques mixtes, proposées par Abir Hleli, Aicha Attig, Ahmed Abbes, Alaeddine Zemzmi, Amel Naija, Boutheina Dammak, Donia Zaghbib, Eya Yahyaoui, Ghada Benhassan, Ines Arif, Lilia Samaali, Loua Dafdouf, Mariam Ayadi, Mohamed Ben Othmen, Ons Toumi, Ouméma Bouasssida, Oussema Zakraoui, Rahma Abdelkefi, Raya Rebai, Rim Ben Amara, Rim Bouras, Sarah Laajimi, Soulaiemen Aboubacar et Taher Abid (Kero).

Comme ce fut le cas pour les deux premières éditions de l'exposition, cette année, trois artistes invités se joignent aux sprintartists. Il s'agit de Syrine Barouni alias Sys qui fait parler d'elle avec son approche picturale street urbaine et ses patchworks architectoniques très Pop; Wahib Zannad, un artiste plutôt discret mais qui est bien installé avec un parcours entamé depuis 2001 et Intissar Ammous, une autre architecte qui déconstruit la Cité en de détonantes peintures et autres illustrations digitales très colorées.

Créée par la chercheure et critique d'art, Wafa Gabsi, et Khalil Liouane, Managing Partner de Liouane.co et un venture builder passionné par la promotion de la créativité et de l'innovation en Afrique, Archivart s'est fixé comme objectif premier de constituer des traces sur l'art contemporain visuel en Tunisie et en Afrique.

Sa mission initiale étant d'élaborer une partie éditoriale sur l'art, d'où son nom ARCHIV--ART : archiver toutes les données une fois inscrites sur notre site. Les datas archivées feront l'affaire d'une édition de livres et d'articles sur l'art contemporain tunisien et africain. La galerie a aussi une vocation curatoriale en misant sur le volet virtuel et accompagne de jeunes artistes visuels en les aidant à s'intégrer au marché de l'art contemporain et à accélérer leurs carrières.