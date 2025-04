Tunisie: Commentaire - « Tunisie, pays sûr » - Un catalyseur des droits et de l'attractivité

Entre les faits réels et la propagande, il y a tout un monde. Cette vérité est vérifiable à travers la réalité de la situation en Tunisie, selon les rapports et les témoignages rendus publics tout récemment.

En effet, l'Italie, notre voisin européen immédiat, vient d'approuver le rapport sur les pays d'origine sûrs plaçant la Tunisie parmi les 20 pays classés en tête, confirmant le rapport du même type de l'année dernière et le classement établi par le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, il y a moins de trois mois, plus précisément le 16 janvier 2025 à Rome.

Ainsi, et contrairement à certaines langues malveillantes qui veulent véhiculer des informations erronées, voire carrément des fake news, à propos notamment de la situation sécuritaire et du traitement assuré à des personnes immigrées, y compris celles se trouvant en situation illégale.

C'est dire que l'Etat tunisien a prouvé qu'il est soucieux d'offrir les garanties nécessaires et suffisantes en matière de protection des droits humains, tout en bannissant les pratiques telles que la persécution des citoyens et des personnes demandant une protection internationale, notamment les réfugiés, ce qui place notre pays parmi ceux disposant de systèmes politiques, sociaux et juridiques stables.

La Tunisie se classe, en fin de compte, au 70e rang mondial sur 147 pays et 2e dans le continent africain grâce à un indice respectable de l'ordre de 54,9, selon Safety Index 2025, mis au point à l'issue d'une enquête réalisée auprès des résidents et des visiteurs étrangers.

Ces mêmes résultats, qui classent notre pays comme étant le plus sûr de l'Afrique méditerranéenne et le plus pacifique parmi les pays d'Afrique du Nord, prennent en compte divers critères significatifs dont la sûreté lors des déplacements à l'intérieur du pays, les différents genres de criminalité, dont on citera les agressions physiques et sexuelles, les vols, les homicides, la discrimination et les crimes contre la propriété.

A ne pas oublier non plus que cette qualification de pays sûr signifie que la Tunisie dispose de bon nombre de points forts, tout en mentionnant qu'il y a des aspects à améliorer dont la lutte contre la corruption que le Président de la République considère comme une priorité absolue, élevée au rang de guerre de libération nationale.

L'émergence de la Tunisie dans cette position de pays sûr et sécurisé ne peut que conforter les approches prônées par le Président Kaïs Saïed quant à l'appui apporté au respect des droits de l'homme tout en consolidant ses efforts en faveur du renforcement du positionnement de notre pays comme destination sûre et attractive pour les investisseurs et les touristes du monde entier.