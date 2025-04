Tunisie: Gafsa - Des mesures pour booster le secteur agricole

Une importante séance de travail s'est tenue afin de traiter en profondeur les problématiques agricoles auxquelles fait face le gouvernorat de Gafsa. Présidée par Heikal Hachlaf, chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et la Pêche, et un groupe d'experts et de hauts cadres des administrations centrale et régionale concernées, cette réunion avait pour objectif principal d'identifier les solutions concrètes permettant de revitaliser ce secteur majeur de l'économie locale.

Les discussions se sont focalisées sur plusieurs enjeux cruciaux pour l'avenir de l'agriculture dans la région. Parmi les points principaux abordés figuraient:

· l'accélération de l'équipement des puits et le renforcement des infrastructures hydriques: ces mesures visent à améliorer l'accès à l'eau,élément clé pour la durabilité des activités agricoles dans une région où les ressources hydriques sont déjà sous pression,

· le soutien à l'approvisionnement en eau potable : Le manque d'accès à l'eau potable constitue un frein non seulement pour les populations rurales, mais aussi pour les exploitations agricoles. Un effort particulier sera fait pour garantir la disponibilité de cette ressource essentielle,

· la gestion de l'endettement des associations hydriques : il a été décidé d'examiner de près la situation financière des associations hydrauliques locales afin de leur permettre de continuer à fournir des services d'approvisionnement en eau tout en garantissant leur viabilité économique.

· la lutte contre les raccordements illégaux aux réseaux hydriques : ces raccordements non autorisés épuisent les ressources en eau et perturbent l'équilibre des réseaux d'approvisionnement. Il a été souligné qu'il est impératif de prendre des mesures fermes pour limiter cette pratique et protéger les ressources en eau disponibles,

· le déblocage des projets agricoles en suspens : de nombreux projets agricoles sont actuellement freinés par des obstacles administratifs ou techniques. Leur relance rapide est une priorité afin de stimuler l'investissement et la productivité dans le secteur agricole.

Ces initiatives sont essentielles pour garantir non seulement une relance du secteur agricole à Gafsa, mais également pour assurer une gestion durable et rationnelle des ressources naturelles, particulièrement l'eau, qui est une ressource stratégique dans cette région.

Il a été convenu de mettre en place des mécanismes de suivi rigoureux pour garantir la mise en oeuvre efficace des mesures décidées. L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes institutions et organismes concernés, afin d'assurer une approche intégrée et durable. La réussite de ces actions repose sur une mobilisation commune, un engagement fort des acteurs régionaux et une coopération accrue avec les autorités centrales.

En définitive, cette réunion a marqué un pas décisif vers la redynamisation du secteur agricole dans le gouvernorat de Gafsa, tout en visant à répondre aux attentes des agriculteurs et à préserver l'avenir de l'agriculture locale face aux défis écologiques et économiques.