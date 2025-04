Tunisie: Commission nationale de lutte contre le terrorisme - Nouveau guide pour promouvoir le dialogue constructif

Ce guide fait partie d'une initiative plus large visant à soutenir les communautés dans l'éducation au numérique, encourager des conversations constructives et lutter contre la désinformation et les fausses informations en ligne

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme (Cnlct) vient de lancer le guide pratique pour le développement du discours et la création de contenus efficaces. Ce guide est le fruit de «l'atelier de formation pour le renforcement des capacités dans le domaine des médias, des messages et de la création de contenus» tenu à Tunis du 25 au 28 novembre 2024, dans le cadre d'un programme visant à renforcer la résilience des jeunes et à prévenir la radicalisation en ligne.

La communication, l'apprentissage et l'interaction avec l'information dans un monde de plus en plus connecté ont été transformés par l'Internet et les réseaux sociaux. Les plateformes numériques offrent d'immenses opportunités en matière d'éducation, d'interaction sociale et de participation civique, mais elles présentent également des défis, notamment en ce qui concerne la diffusion de contenus nuisibles, de discours trompeurs et d'informations polarisées, selon le préambule de ce guide.

Les jeunes, une cible vulnérable

Les espaces en ligne peuvent amplifier des voix provenant de diverses perspectives, mais ils peuvent aussi être utilisés pour manipuler les émotions, déformer la réalité et influencer les individus de manière à accentuer les divisions sociales. Les jeunes, qui comptent parmi les utilisateurs d'Internet les plus actifs, sont souvent confrontés à du contenu visant à exploiter leurs peurs, leurs aspirations et leur sentiment d'appartenance.

Ces discours peuvent susciter des émotions fortes, jouer sur les inquiétudes ou proposer des explications simplistes à des questions sociales et politiques complexes. Conscient de ce défi, ce guide est considéré comme un outil pratique destiné aux jeunes, aux enseignants et aux organisations de la société civile pour naviguer en toute confiance dans le paysage numérique. Il propose des stratégies permettant d'évaluer de manière critique le contenu en ligne, d'identifier les messages trompeurs ou manipulateurs et de promouvoir un discours alternatif qui favorise l'inclusion, la cohésion sociale et le dialogue constructif.

A travers cette approche, il tend à donner aux individus et aux communautés les moyens de renforcer leur résilience face aux contenus clivants, encourager une participation numérique positive et contribuer à une société plus éclairée et connectée. En dotant les jeunes et les leaders communautaires des compétences nécessaires pour remettre en question les discours nuisibles et amplifier les voix de la tolérance, du dialogue et de la pensée critique, ce guide renforce les bases d'un espace numérique plus inclusif et interactif.

Promotion d'une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent

Ce guide fait partie d'une initiative plus large visant à soutenir les communautés dans l'éducation au numérique, appuyer des conversations constructives et lutter contre la désinformation et les fausses informations en ligne. Cette approche repose sur les meilleures pratiques, des solutions adaptées localement et des efforts collaboratifs pour créer des espaces numériques sûrs et bienveillants pour tous.

Ce nouveau moyen propose une approche fondée sur des preuves pour comprendre comment les discours en ligne influencent les perceptions et le comportement du public. Il offre également des outils pratiques, des études de cas et des stratégies pour concevoir des messages spécialement adaptés afin d'aider les praticiens et les communautés à créer un contenu pertinent, engageant et contextuel qui favorise l'inclusion, la pensée critique et la cohésion sociale. Bien qu'il s'inspire d'études de cas spécifiques, ses orientations peuvent être adaptées et appliquées à divers contextes, aussi bien au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qu'au-delà.

Le guide comprend des liens directs aux fichiers vidéo, et les meilleures plateformes de partage. Une de ces vidéos a été produite par nos jeunes. Sa principale force réside dans le fait qu'elle a été entièrement réalisée à l'aide d'un téléphone portable.

Le sujet est très important dans la mesure où il évoque la surcharge des programmes scolaires qui laisse aux élèves peu de temps pour développer leurs compétences, pratiquer leurs loisirs et participer à des activités essentielles à leur épanouissement global. Le guide comprend aussi une seconde vidéo produite par la Cnlct se rapportant au lancement d'une vaste campagne de communication pour promouvoir la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme pour la période 2023-2027.

Ce guide a été élaboré par Leila Essayed du Centre international pour la lutte contre l'extrémisme violent «Hedayah», Maher Ben Khalifa, spécialiste en communication et audiovisuel. Il est téléchargeable sur le site officiel de la Cnlct (version arabe).