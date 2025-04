Sénégal: Djimo Souaré, député du groupe Takku-wallu sur la loi interprétative « Je ne voterai pas cette loi... »

Prenant la parole lors de la plénière de ce mercredi 2 avril portant examen de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie, l'honorable député, membre du groupe parlementaire Takku-wallu, a ouvertement affiché sa position à ne pas voter cette loi en évoquant plusieurs raisons.

Evoquant les raisons qui lui poussent à ne pas voter cette loi d'amendement, l'honorable député Djimo Souaré déclare : « Cette loi a participé à créer les conditions d'une élection présidentielle apaisée, et je pense que grâce à cette loi en partie nous avions eu une élection apaisée, épargnant le peuple sénégalais des troubles et violences inutiles. »

Le député également convoqué l'irrecevabilité au plan juridique de loi pour étayer sa décision de ne pas voter en faveur de cette amendement : « Je ne voterai pas cette proposition de loi interprétative parce que je la trouve juridiquement irrecevable, dans le sens où une loi interprétative n'a pas pour vocation d'amener de nouvelles dispositions, n'a pas pour vocation de changer l'esprit de la loi, au contraire c'est pour lever des ambigüités ou clarifier la loi existence », expliqué le député membre du groupe parlementaire Takku-Wallu.

Par contre, précise-t-il, « la loi d'amnistie votée ici au mars 2024 ne souffre d'aucune équivoque, ne souffre d'aucune ambigüité. On peut choisir de la maintenir, on peut choisir de l'abroger mais on ne peut pas la contourner comme vous voulez le faire. »

Poursuivant sa logique, a-t-il encore justifié, « Je ne voterai pas cette loi parce qu'elle révèle tout simplement une justice sélective et partiale. Et en ce sens-là, elle est dangereuse parce qu'elle compromet l'égalité des citoyens devant la loi », a déclaré M. Souaré, qui ajoute « qu'elle est dangereuse pour l'unité nationale et la cohésion nationale. »