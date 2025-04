Afrique: Shirley Botchwey, première femme africaine à la tête du Commonwealth

L'ancienne ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey, a officiellement pris ses fonctions en tant que Secrétaire générale du Commonwealth le 1er avril au siège de l'organisation à Londres. Elle succède à Patricia Scotland, dont le mandat de neuf ans a pris fin en mars dernier.

Cette nomination marque un tournant historique : Mme Botchwey devient la première femme africaine et la deuxième personnalité africaine à diriger le Commonwealth, organisation regroupant 56 pays, représentant un tiers de la population mondiale et plus d'un quart des États membres de l'ONU.

Le Togo, devenu membre du Commonwealth en juin 2022, fait désormais pleinement partie de cette grande famille anglophone internationale, aux côtés de pays comme le Ghana, le Nigeria, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud. Cette appartenance renforce l'ouverture diplomatique et économique du pays, notamment dans les domaines de la gouvernance, de l'éducation, de la jeunesse et de la coopération Sud-Sud.

Dans son discours d'investiture, Shirley Botchwey a dressé un constat lucide des grands défis mondiaux : ralentissement économique, hausse des dépenses militaires, affaiblissement du multilatéralisme, vulnérabilité face aux chocs globaux.

« Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est sans précédent. Le Commonwealth, fort de ses 75 ans, reste une force unique au service du bien commun. Nous devons saisir ce moment pour concrétiser la transformation attendue par nos sociétés », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que l'unité des membres du Commonwealth est plus que jamais cruciale face aux incertitudes actuelles. « Ensemble, nous sommes à la hauteur des défis. »

Trois priorités pour un Commonwealth inclusif et moderne

La nouvelle Secrétaire générale a dévoilé trois grandes orientations qui guideront son mandat, sous le thème d'un « Commonwealth fondé sur tous les talents » :

Donner aux femmes et aux jeunes les moyens de réussir dans un monde en mutation rapide, à travers la formation, l'accès aux outils numériques et l'autonomisation.

Relancer le commerce, l'investissement et la connectivité au sein du Commonwealth, en insistant sur une croissance inclusive où aucun pays, petit ou à faible revenu, ne soit laissé de côté.

Faire face à l'urgence climatique, en appelant à une réforme du système financier international afin que les États vulnérables -- notamment insulaires ou africains -- puissent accéder à un financement adapté.

Elle a également réaffirmé sa volonté de moderniser les outils du Commonwealth, pour des partenariats plus efficaces et plus rapides au service des peuples.

« C'est un immense honneur d'être la première femme africaine à occuper cette fonction. Peu importe votre origine au sein du Commonwealth, ce chemin vous est désormais accessible », a-t-elle conclu.

Pour le Togo, membre récent du Commonwealth, cette nouvelle ère dirigée par une voix africaine promet de nouvelles opportunités de collaboration, notamment en matière de jeunesse, d'innovation, de démocratie et de développement durable.

La nomination de Shirley Botchwey est saluée comme un signal fort pour la représentation africaine dans les instances internationales, et une source d'inspiration pour les générations futures à travers tout le continent.